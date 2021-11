Grupo Sarabia premió a los ganadores de su concurso de innovación

Días atrás, el Grupo Sarabia premió los mejores proyectos de innovación en Villeta y Ciudad del Este. Estos fueron presentados en el concurso organizado por el área de Innovación, Marketing y Recursos Humanos en el que participaron las empresas Tecnomyl, Agrofértil y Agropecuaria Campos Nuevos.

El I Concurso de Innovación del grupo empresarial contó con 773 ideas generadas por las tres empresas componentes del grupo. Un total de cincuenta llegaron a las semifinales y 21 a las finales, sumando más de 15 horas de tutorías.

Felipi Sarabia, Head de Innovación del grupo empresarial, destacó el compromiso de la dirección y los gerentes de las empresas que buscan crear un ambiente favorable y condiciones propicias para que la innovación ocurra y se vuelva cultura.

Evaluó como altamente positivo el impacto del Concurso de Innovación, valorizando que las empresas consideran como un importante activo las ideas provenientes de sus colaboradores, al punto de incorporar las que se destacan por sus alcances y chances de implementación.

Remarcó que, desde los inicios del movimiento de innovación acompañando la nueva economía marcado en el ADN del grupo empresarial, se han efectuado tres misiones al Silicon Valley y diversos workshops con gerentes y líderes, incluyendo capacitaciones en las habilidades y competencias necesarias para acompañar los cambios.

Felipi agregó que siempre se busca que la innovación llegue a todos los colaboradores. “Con este concurso, mostramos la importancia de acompañar las nuevas tendencias en el agronegocio y la tecnología, buscando aplicar esas iniciativas internamente para el crecimiento de las empresas”, finalizó.

Ideas que generan cambios

En Tecnomyl, la temática de Recuperación de producto de proceso industrial se llevó el primer premio. El trabajo fue presentado por Marlyn Estigarribia y Mayra Alfonso. En segundo lugar, quedó María Asunción Espínola, con su proyecto sobre Energía limpia a través del uso de filmes fotovoltaicos orgánicos y el tercer premio fue para André Battistus, con su proyecto Marketplace: Gestión de distribución y automatización de pequeñas ventas.

En lo referente a Agrofértil, el proyecto sobre Telemetría - silos, presentado por João Schardong y Pedro de Souza, fue acreedor del primer premio. Por su parte, la Campaña done sangre, salve vidas, propuesta por Pablo Bruch, accedió al segundo lugar y en tercera posición quedó el proyecto de FértilCoins, de Herón Vendruscolo.

Entre los finalistas de Agropecuaria Campos Nuevos, el primer premio correspondió al proyecto sobre Control de gastos por estancia, de Karen Flecha. El segundo puesto fue para Digitalización del legajo de funcionarios, presentada por Rocío Ibarra, quedando en tercer lugar el proyecto sobre App para celular de Gustavo Duré.

Los ganadores del primer premio accedieron a sumas de dinero en efectivo, 50 bitcoins para cada colaborador que pueden ser canjeados en la plataforma Big Idea de innovación del grupo y un viaje al ecosistema de Innovación en São Paulo, Brasil. Los premiados como segundos y terceros accedieron a sumas de dinero y libros referentes a innovación.

Con el objetivo de desarrollar innovación

Cerrando el encuentro, el CEO del Grupo Sarabia, José Marcos Sarabia, agradeció a todos los participantes, valorizando las ideas presentadas y reafirmando el compromiso asumido por la directiva de continuar apoyando el movimiento innovador corporativo. “Estoy muy feliz y orgulloso por ver tan buenos proyectos en este concurso. Pasamos juntos muchas etapas, y el hecho de que nuestro grupo cree una instancia como H2O Innovations, para desarrollar ideas y personas dentro de la empresa, es algo que no imaginé”, destacó.

“Creamos un espacio cuyo objetivo es desarrollar innovación desde las ideas de las personas de la empresa y en un futuro próximo, también de personas que no están en la empresa. Trabajar una idea, para transformarla en un proyecto que a la vez debe ser transformado en realidad, no es tan fácil. Incluso presentar las ideas no es tan fácil”, indicó.

Sarabia subrayó que muchas ideas que no llegaron a la final también fueron seleccionadas para desarrollar a futuro. “Nuestro objetivo es capturar la mayor cantidad posible de esas ideas, para transformarlas y aplicarlas generando valor. Las empresas que no miren las innovaciones en el mundo posiblemente no van a estar en el futuro. La innovación requiere que la empresa cree la cultura y el ambiente que la facilite. Y nosotros lo hacemos”, finalizó.

El Concurso de Innovación se inició en 2017 en el seno de Tecnomyl, evaluando ideas referentes al quehacer de la planta industrial. En 2020 se extendió al resto de la empresa y en 2021 se amplió además a todos los colaboradores de Agrofértil y Agropecuaria Campos Nuevos.

Sobre el Grupo Sarabia

El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay en los segmentos de producción y comercialización de defensivos agrícolas y fertilizantes y acopio de granos, a través de sus empresas Tecnomyl y Agrofértil.

Sus directivos José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, fomentando actividades en favor de los sectores más vulnerables y del cuidado del ambiente.