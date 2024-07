¿Quién es la influencer RoRo?: causó polémica por promover un rol ‘tradicional’ de la mujer

RoRo cuenta con tres millones de seguidores en TikTok y 701,000 en Instagram. En su biografía de perfil, describe su amor por la cocina y la moda.

Sus videos se caracterizan por su voz suave y tranquilizadora. En ellos, detalla los ingredientes y el proceso de preparación de los platos para Pablo. Un video en el que elaboraba una tarta de queso para el cumpleaños de su novio superó los 20.3 millones de vistas en TikTok.

RoRo suele preparar los platos desde cero. Por ejemplo, para las hamburguesas, hornea el pan ella misma. Este nivel de dedicación generó controversia.

Polémica en la comunidad influencer

Muchos ven a RoRo como un ejemplo de sumisión, lo que para algunos supone un mensaje peligroso sobre los roles de género. Se ha asociado su comportamiento con la idea de ‘feminidad tóxica’, donde las mujeres ignoran sus propias necesidades en favor de atender las de un hombre.

Sin embargo, RoRo defiende su postura. En una entrevista con el Huffington Post, aclaró: “Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos”.

Concepto de ‘tradwife’ y su relevancia

Algunos etiquetaron a RoRo como una ‘tradwife’, o ‘esposa tradicional’. Este término, según El País, se utiliza para describir a mujeres que adoptan roles tradicionales en la familia, siendo amas de casa y priorizando la atención a su pareja y a la crianza de los hijos.

Las mujeres que siguen esta corriente, tienden a tener roles de género más conservadores. En este modelo, el hombre es el proveedor y la mujer se encarga del hogar.

RoRo sigue siendo una figura polarizadora en las redes sociales. Algunos aplauden su dedicación a la cocina y al cuidado del hogar, mientras que otros critican los mensajes subyacentes que consideran dañinos para la igualdad de género.