Sillitas de seguridad para el auto: ¿cómo elegir la más apta y por qué es importante?

El promedio de víctimas fatales por accidentes de tránsito asciende a 1000 por año en Paraguay y la cantidad de siniestros viales supera los 1.500, convirtiéndose en una de las principales causas de muertes violentas y trágicas. Las estadísticas refieren que el mayor número de sucesos que deja un alto saldo de heridos y fallecidos se da por choque, roce o vuelco de vehículos.

Mundialmente el parque automotor reporta un notable crecimiento y Paraguay no escapa de este escenario. Cada vez más familias ahorran o se endeudan para adquirir un móvil con el fin de agilizar el traslado, en especial de los más chicos de la casa. Por eso, desde el Touring y Automóvil Club Paraguayo recuerdan que llevarlos a la escuela, a la consulta médica, al supermercado, a un viaje, a sus actividades extracurriculares debe implicar pensar primeramente en su seguridad.

Cuidar lo más valioso

Llevar a los niños en el asiento delantero del vehículo está prohibido por ley. Eso lo saben los tutores, padres u otros encargados, que a sabiendas del riesgo que esto acarrea, no siempre acatan, y si lo hacen, se limitan a ubicar a los niños en el asiento trasero con la finalidad de no ser multados. Pero ¿están realmente protegidos en la manera que van?

Así como el conductor del vehículo se abrocha el cinturón de seguridad para una mayor protección ante cualquier eventualidad, el niño también precisa de un asiento apto y seguro. Así lo recalca Aníbal Lovera, supervisor de la Escuela de Conducción del Touring y Automóvil Club Paraguayo, quien realza la importancia de informarse bien antes de adquirir un baby o car seat (sillitas de autos para niños) o los booster seats (elevadores).

El carrito adecuado puede salvar vidas

En nuestro país, son contados los accidentes de tránsito en los que menores de edad salieron solamente ilesos gracias a que contaban con el carrito o elevador adecuado. Por lo general, el desenlace es otro y obedece a la falta de este sistema de protección o a su mala colocación.

Para adquirir y utilizar una silla para niños para el vehículo se deben tener en cuenta varios puntos como:

1. Deben ser homologadas: Para una mayor seguridad, las sillitas deben ser de marcas y origen con garantía, que cumplan con las especificaciones técnicas y hayan pasado las pruebas pertinentes para que cumplan su verdadero fin que es el de brindar una mayor protección.

2. Asesorarse para el uso correcto y leer las instrucciones: Es importante buscar información sobre el equipo a adquirir, saber si reúne las condiciones y leer a cabalidad las instrucciones. Luego de leer el manual de uso, corroborar que cuenta con todo lo indicado, con todos sus accesorios. En el Touring y Automóvil Club Paraguayo realizan asesoramiento para el uso correcto de sillitas de retención.

3. Constatar si el vehículo esté adaptado: No todos los vehículos cuentan con la base específica para apoyar y asegurar una silla de seguridad infantil.

3. Las sillitas tienen fecha de vencimiento, de expiración: Su uso está recomendado por cinco años, no obstante, si antes de ese periodo sucediera algún evento y registre algún desperfecto, debe ser reemplazada por otra nueva para una mayor seguridad. No se recomienda el uso de sillitas de retención usadas por más de ese lapso, pueden estar muy desgastadas y no ser seguras.

4. Peso y estatura: Son factores importantes y determinantes a la hora de comprar. Las sillas aptas deben estar diseñadas y ser compatibles con el peso, la talla, la estatura del niño. Lo mismo con los cojines (base, almohadón), no debe agregarse otro debajo del niño.

5. No fijarse solamente en el precio: Algunas sillas llaman la atención por el precio, pero no reúnen las condiciones necesarias ni técnicas, por ende, no otorgan mucha seguridad.

Uso correcto

Se comenten varios errores durante la compra o instalación de un carrito para niños para auto, señala Lovera. En ese sentido, Lovera recuerda que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, N° 5016/14 es clara respecto a que los niños deben viajar en el asiento trasero del automóvil y que hasta los cinco años de edad lo deben hacer en una sillita de retención. Desde el Touring y Automóvil Club Paraguayo recomiendan el uso de la silla hasta los 12 años para una mejor seguridad.

Explica que las sillitas de seguridad para niños están segregadas por grupos. Por un lado, están las sillas de 0 a 6 meses (bebés, recién nacidos), por otro, las que son para hasta los cuatro años de edad (con respaldo) y las que son hasta las 10 años de edad. Luego, están los elevadores.

El carrito para bebés debe colocarse y asegurarse en el asiento trasero, detrás del asiento del acompañante, la mirada del niño hacia atrás. Debe evitarse añadir accesorios a su alrededor, como juguetes, espejos u otros. Ante una frenada brusca, estos distractores podrían causar alguna lesión.

En cuanto a la silla con respaldo ajustables para niños, también debe colocarse en el asiento trasero. Está diseñada para menores desde determinada edad y altura. En este caso, las sillas ya pueden mirar hacia delante, siempre y cuando esté bien sujeto al asiento de retención y el niño tenga el arnés.

Mientras que los elevadores ayudan a que el cinturón de seguridad pueda ajustarse correctamente al niño que ya tiene determinada altura. “Los elevadores dan la altura necesaria a la criatura, para que el cinturón le pase de manera correcta en el sector correspondiente del cuerpo, es decir, sobre la clavícula, pasar por la caja toráxica y llegar a la cadera”, indica.

Mitigan riesgos y secuelas

Estos carritos de retención son considerados elementos secundarios que si bien no evitan los accidentes, su correcto uso y colocación contribuyen a mitigar las lesiones que pudiera causar algún impacto que se tuviese con el vehículo y principalmente, a que el niño salga despedido, recalca Lovera. Agrega que si hay más de un niño se debe contar con más de una silla de retención.

Los datos estadísticos de la Patrulla Caminera demuestran que el mayor porcentaje de los choques de vehículos corresponden a choque trasero, seguido de choque fronto lateral y choque lateral. A estos le siguen los choques múltiples y los vuelcos.

