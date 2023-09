Nissei celebra 42 años de trayectoria con increíbles ofertas en artículos tecnológicos

El 15 de octubre de este 2023, Nissei cumple 42 años de excelencia en el mundo de la tecnología y para celebrarlo, preparó una variedad de promociones todo octubre. Arranca con una semana de ofertas especiales del 9 al 15 de octubre disponibles en los centros de experiencias de Asunción y Ciudad del Este, y las compras on line, donde los clientes podrán disfrutar de descuentos de hasta el 70% en una amplia gama de productos seleccionados.

Y el 16 de octubre habrá sorteos espectaculares de un PlayStation 5, una TV 50 XION y vouchers de US$ 200, US$ 500 y US$ 1.000. Para saber cómo participar, activa la campanita de notificaciones de las redes sociales @nisseiparaguay y visitá nissei.com

Además, los miércoles 11 y 25 de octubre, continuará la promo TEN TO TEN desde las 10:00 AM a las 10:00 PM con ofertas de hasta 50% de descuento en productos seleccionados y delivery gratis.

Ofertas Flash y lanzamientos exclusivos

Todo el mes aniversario, Nissei contará con Ofertas Flash de 24 horas en fechas especiales, así como Flash Weekends los viernes, sábados y domingos. TEN hará los anuncios 1 a 2 días antes a través de las redes sociales @nisseiparaguay, comentando los productos que estarán en oferta en esos días. Entre las opciones, habrá productos como notebooks, electrodomésticos, auriculares y mucho más.

Nissei continúa siendo el destino número uno para los fanáticos de la tecnología con una serie de lanzamientos exclusivos en el mes. Los amantes de los videojuegos podrán reservar juegos de Spiderman para PlayStation, EA Sports para Xbox y PlayStation, así como la nueva TV de Samsung de 98 pulgadas. Todos estos emocionantes productos estarán disponibles en preventa exclusivamente en la web. En esta oportunidad, los clientes podrán descubrir además los nuevos modelos de iPhone 15, por ser Authorized Reseller de Apple.

Nissei se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología durante 42 años, y este aniversario es la ocasión perfecta para celebrar con los fieles clientes.

Más sobre Nissei y sus puntos de atención

-WEB: nissei.com

CENTROS DE EXPERIENCIA:

- Asunción: Avda. España 1261 esq. Melvin Jones. Lunes a viernes de 08:30 a 20:00 y Sábados de 09:00 a 17:00.

- Ciudad del Este: Avda. Adrián Jara esq. Regimiento Piribebuy. Lunes a sábados de 06:30 a 15:45.

WHATSAPP: (0994) 902 000

REDES SOCIALES: @nisseiparaguay en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y LinkedIn.