Yrybu-rubicha

“La primera parte de este nombre significa cuervo americano, y la segunda superior o jefe. Así traducen dicho nombre [del guaraní], el superior o rey de los cuervos. El darle este nombre viene de que cuando esta ave come en algún animal muerto los demás yrybus o cuervos no se llegan a comer, sino en paraje donde no pueda su superior alcanzarlos. El mismo respeto o miedo le tienen los caracaras o caranchos”.

Luego, en sus Apuntamientos, aclaró que el sustantivo de su nombre “no es [por] respeto ni consideración, sino [por] miedo”, porque es el más poderoso de los cuervos que pueblan el Paraguay. Consignó, también ahí, que los españoles le llaman cuervo blanco.

Anotó en el manuscrito que no es ave muy común, y que solo habita donde hay bosques y soledad; que vive en las provincias del Paraguay y Tucumán, y que también la vio en las márgenes del río Uruguay; pero que solo en Curuguaty la encontró en abundancia.

En el Río de la Plata, comentó, ningún ave merece tantos elogios por su hermosura, pues “todos la ponderan cuanto cabe en sus expresiones”, al punto que cuando se habla de aves siempre sacan a cuento esta; y, que le atribuyen a sus ojos la virtud de curar el mal de ojos.

El individuo que describió fue el único que tuvo. En Cuarepotí le habían roto un ala de un escopetazo, y estaba mortalmente herido; llegó a sus manos vivo en un atardecer de junio de 1786, y lo ató de una pierna para hacer su descripción al día siguiente, pero amaneció muerto. La falta de tiempo, todo género de incomodidades y distracciones no le permitieron a Azara hacer una mejor descripción de él.

Nomenclatura

Sonnini reconoció en esta ave al Vultur papa (Sarcoramphus papa) de Linneo (1758, Syst. Nat. Ed. 10, p. 86), y mencionó que el nombre con el que se le conoce en Cayena es el de Roi des couroumous y no des couroumons, como erradamente se ha consignado en los libros de Historia Natural.

Azara, por su parte, la identificó con el Roi des vautours (Sarcoramphus papa) de Buffon y, en cuanto a la estampa iluminada número 428 de Martinet que lo representa con el nombre de L’Urubu ou Roi des Vautours de Cayenne, señaló que no expresa bien el moco, ni la membrana del pico, y que le da mucha fuerza a la tinta rubia.

Costumbres

Asentó Azara sobre este cuervo que por lo regular va solo o de a dos, pero jamás en banda (en los Apuntamientos agregó: “aunque se suelen juntar muchos donde hay qué comer”); que es el ave más arisca, o que huye de más lejos, de cuantas ha visto, por cuyo motivo resulta difícil atraparla y, que cuando esto se logra, es muerta o al menos quebrada el ala de un escopetazo (sin embargo, en su obra impresa, aseveró que “se [lo] mata fácilmente en los bosques, y poniendo un animal muerto en lugar conveniente”); que anda a paso; que no pliega bien las alas en reposo; que su vuelo es como el de los demás yrybus; y, que no caza las otras aves, pues solo vive de animales muertos, tal vez de víboras u otros animales, lo mismo que el caracara, de modo que no puede llamarse ave de rapiña.

Nido

Se lee sobre él en el manuscrito de Azara:

“Entre tantos, o más bien [un] sin número de gentes a quienes he oído hablar de esta ave y he preguntado por su nido, ninguno me ha sabido dar razón de él, sino el indio don Ignacio Ybotiti de San Estanislao que es de mucha razón y de nación Montés. / Este me ha asegurado que lo hace en los espesos bosques en algún tronco agujereado de arriba abajo, o bien que él mismo agujerea, de conformidad que no haya más entrada que por lo alto, por donde entra el ave, y baja por dentro hasta el nivel del suelo, donde pone dos huevos, y cría dos pollos únicamente. Es creíble esto atendiendo a que nadie, sino dicho indio ha visto su nido”.

En sus Apuntamientos se limitó a referir: “Aseguran que cría dos pollos en los agujeros de troncos”.

Caracteres. Rescatamos los siguientes del manuscrito:

- Piernas: los tres dedos anteriores están unidos en las primeras articulaciones por una membrana, escamosa como el tarso; y, que sus uñas son negras, fuertes, corvas y agudas;

- Pico: es fuerte, negro en la base y nácar en lo demás, más de la mitad recto y lo restante corvo; que la lengua es chata, doblada en canal o teja en los costados, y en la pared de adentro, junto a la borda, tiene un filito con puntitas a manera o apariencia de dientecillos;

- Moco: de la base de la mitad superior del pico nace una membrana semicircular que entra hacia la cabeza, y desde cerca del ángulo de la boca se dirige hacia arriba en curva, formando ángulo agudo con la correspondiente membrana que viene del otro lado en la parte anterior de la cabeza, y de este ángulo entrante hasta la raíz es de un moco compuesto de dos pieles, y en lo restante es granujiento, y dividido hacia la punta en varios pedazos; que el total del moco tendrá una y media pulgadas de largo, y más de una de ancho, este ancho es mayor hacia la puntita, donde tendrá de dos a tres líneas, todo él es muy flexible, cuelga al lado izquierdo, y pudiera lo mismo al otro lado; que de los ángulos de la boca sale una membrana o piel arredondeada, desnuda, muy cárdena;

- Narices: más arriba de la mitad de la membrana que nace hacia los costados de la base del pico están las narices; que en la base de la pieza inferior del pico tiene también una membrana de dos líneas ancha, la cual, así como la mencionada membrana de la pieza superior, es de color naranjado, salvo lo inmediato a las narices donde se acerca al color de sangre;

- Cabeza: sobre lo más alto de la cabeza tiene una corona color de sangre poblada de algunos pelitos raros, cortos, y negros, particularmente hacia la circunferencia; que de los ángulos superiores de dicha cinta escarolada sale para cada lado un cordón en medio relieve de piel color de sangre, dirigiéndose hacia el ojo y formando luego con un gancho de S, el cual encorvando en contrario sentido, viene a dar con el otro gancho mayor hasta la horqueta de la pieza inferior del pico; que este cordón o S es en el principio de color de sangre y está sucio de caspa parduzca; que tras de este cordón está oculto el oído; que todos los costados de dicho cordón están poblados de pelos negros; que toda la cabeza, menos el moco y membrana que encierra las narices, las manchas cárdenas hacia los ángulos de la boca, el centro de la corona, y la horqueta del pico, tiene pelos raros, tiesos y negros; que el ojo es bellísimo, negro, con el iris blanco lustroso, y los párpados color de escarlata;

- Cuello: del cogote sale por medio del cuello una cinta de color anaranjado bello, algo escarbada o arrugada, que va a unirse con el collar gris, en la cual hay algunos pelitos, raros y negros en la parte más alta; que las plumas del collar gris y las que siguen hacia el pecho, cubren toda la peladura que sigue por debajo del cuello hasta el tórax; que desde el collar del tórax lo pelado es de color de su carne, algo oscuro, y desde dicho collar a la raíz de la cabeza, la piel es gruesa, amarilla, y el mismo color tiene hacia lo que está inmediato a dicho collar por los costados del cuello; que lo restante de los costados del cuello son de color de sangre en la parte que se aproxima a lo alto de la cabeza, y en lo demás es de color de escarlata;

- Cuerpo: la parte inferior del cuerpo, inclusas las piernas, es de plumitas largas de barba suelta, todas blancas; que la hijuela, y todas las mayores cobijas de las alas son negras; que los demás órdenes de las cobijas superiores de las alas, o cobijas de cobijas, hasta los encuentros son blancas con viso de color de rosa bajo, aunque lo que cubre la hijuela y todas las cobijas inferiores de las alas, inclusos sus encuentros, son blancos puros; y, que las grandes plumas de las alas son por debajo castañas, con una faja blanca inmediata a las cobijas.

En los Apuntamientos agregó algunos caracteres de los individuos jóvenes o inmaduros.