Fue el Kurukuturi el primer accipítrido que Félix de Azara vio, cazó y describió, en el Paraguay; por tal motivo le dio el nombre de Taguató que, según explicó en su manuscrito, “no es propio de esta ave sino de la especie de Gavilanes a quienes llaman Taguató, de modo que Taguató en esta tierra significa Gavilán”.

Azara mató de un escopetazo a este Taguató, que estaba posado en un árbol junto al pueblo arruinado de Candelaria -cerca de Curuguaty-, en la tarde del 24 de julio de 1786. En el mismo lugar, y ocasión, apareció al rato su compañero, al que no pudo cazar.

En sus Apuntamientos agregó sobre esta águila:

“He muerto y visto bastantes solos y a pares; pero ninguna al sur de los 29 grados”.

Nomenclatura

Sonnini dice que, si la descripción del águila Tharu [debe ser Traro] del padre Juan Ignacio Molina (1782, Saggio sulla storia naturale del Chili) fuera menos incompleta, podría asegurar lo que ahora solo puede conjeturar, es decir, que el Águila coliblanca de Azara es el Tharu de Molina (Polyborus plancus) o Falco tharus de Lineo y Latham.

Esta ave resultó ser nueva para la ciencia. Con el nombre de Buse a queue blanche, o Buteo albicaudatus, Vieillot determinó su identidad (1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., 4, p. 477) a partir del Águila coliblanca de Azara.

Albicaudatus está formado por las palabras latinas alba/blanca, cauda/cola, y el sufijo atus -que indica cualidad-, respetando de esta manera el nombre que le asignó Azara, y sobre el cual -el mismo- refirió: “Le doy este nombre porque no me ocurre otro mejor”.

Sonnini cuestionó que nuestro naturalista haya optado por un carácter para nada distintivo del ave al momento de designarla pues el Kurukuturi, señala este autor, por todo lo bajo de su cuerpo es blanco. Sobre esto, en la parte pertinente de los Apuntamientos, se lee:

“Media pulgada en la punta de la cola es debajo cenicienta, a que sigue una pulgada negra y el resto blanco”.

Costumbres

Azara refiere en su manuscrito que:

“no es ave de pasa, come perdices y otras aves, víboras, apereas y ratones. Se atreve con los corderitos y pequeños venados. No suele acercarse a los ranchos o casas, y por consiguiente no ataca a las gallinas. Siempre van dos, y se ayudan en la cacería. Para asegurar la presa se eleva y deja caer a plomo sobre ella”.

Nido

Refirió Azara que el Kurukuturi cría “en los árboles, en nido hecho de palitos, solo dos hijuelos”.

Caracteres

Estos son los que de esta ave Azara suprimió en sus Apuntamientos:

Tarso: desde su articulación con la pierna está, por detrás, desnudo. La pierna está vestida de pluma, la que es más larga en los costados. Las primeras prolongaciones de los dedos medio y exterior están unidas con una membrana, y no los demás. La uña del dedo interno y la del posterior, o cuarto, son algo mayores que las otras; todas corvas, fuertes, afiladas, y negras;

Pico: corvo y robusto. Desde las narices al lagrimal, y labio del pico superior, es todo de pelos aborrascados sin plumas. En la base del pico superior desde las narices, que son redondas, tiene plumitas que salen hacia arriba, y el pico forma una entrada oscura en la cabeza donde no hay pluma alguna;

Ojo: redondo, iris pardo. Sobre los ojos tiene una cornisa que por arriba los cubre casi enteramente en longitud. Esta cornisa es de hueso cubierta de membrana o piel sin pluma;

Cabeza: aplastada.

Azara consignó que la mayor hermosura de este pájaro “consiste en una mancha que tiene en cada lado sobre los encuentros de las alas, la cual es de color de canela subido y el más bello, cada mancha ocupa toda la piel o membrana que naciendo en la raíz del ala va a dar al ángulo saliente de ella”.