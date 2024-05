Karol G en concierto: ¿Se suspende o no por el pronóstico de lluvias?

La estrella de la música latina Karol G volverá a Paraguay en el marco de su gira “Mañana será bonito” que la está haciendo recorrer también todos los países de Latinoamérica. Luego de pasar por Argentina la artista se prepara para arribar en nuestro país, de cara al concierto programado para este jueves 2 de mayo en La Nueva Olla, de Barrio Obrero.

A raíz del boletín emitido por la Dirección de Meteorología, que anuncia que entre este miércoles y el viernes un sistema de tormentas afectará a la Región Oriental y sur de la Región Occidental, los fanáticos buscan conocer si es que la producción local RPM tiene alguna respuesta e indicaciones.

“¡La lluvia no nos para!”, señalaron desde la productora, añadiendo que el concierto no se suspenderá en caso de lluvias. Además de advertir que no se compren entradas de reventa, sumaron también sus indicaciones para vivir el show de la manera más cómoda posible, en caso de mal clima.

En ese sentido, anunciaron que estará permitido llevar botas, abrigos, impermeables, pilotos como también bolsitas ziploc o fundas impermeables para proteger los aparatos electrónicos como celulares.

Asimismo, recordaron que los únicos tres sectores con entradas disponibles son Ultra Fans (G. 1.050.000), Campo VIP (G. 730.000) y Campo Preferencial (G. 515.000). Las mismas se venden a través de Red UTS. No es necesario ningún canje de pulsera, el ingreso será directamente con las entradas (físicas o digitales).

Sobre la artista y el tour

Con localidades agotadas en sus shows por Sudamérica, Karol G “viene anticipando que viviremos el espectáculo del año aquí en Paraguay. La gira se inició en marzo pasado y ya pasó por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, en estos días está en Argentina, luego hará su parada en Paraguay y finalizará en Brasil”, destacaron desde la producción.

El show, como ninguno antes visto, será un recorrido musical de los éxitos más grandes de la superestrella, quién interpretará los temas de sus más recientes álbumes, “Mañana será bonito” y “Mañana será bonito (Bichota Season)”.

Cabe resaltar que debido a que “La Bichota” se encuentra girando, fue imposible que asista a la premiación de los Latin American Music Awards, donde se coronó con 6 categorías: Artista del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, Artista Global Latino del Año, Mejor Artista Urbano y Mejor Álbum Urbano.

“Con todo esto se cofirma que la colombiana se encuentra en su mejor momento, y no para de crecer. Es una artista íntegra que viene trabajando en su carrera desde hace años, a través de los cuales su fandom ha ido creciendo alrededor del mundo”, subrayaron.

Lo que se prepara en La Nueva Olla

Las instalaciones del estadio serán ocupadas totalmente por el numeroso staff que incluye más de 150 personas que acompaña este tour, desde los técnicos, músicos, bailarines y más. Además, como ya se vio en los reels, también viene “Bimba”, la mascota oficial de la gira.

Entre los espacios solicitados a la producción local se menciona distintos camerinos, tanto para la artista como para sus bailarines y músicos, una sala de meditación, y un espacio para cambios rápidos de vestuario. El listado continúa con lo que tiene que ver con comidas y bebidas: tés, jengibre, miel, limón, agua, frutas, entre otros. En cuanto al mobiliario: lámparas, sofás, espejos, y velas de vainilla, canela o lavanda.