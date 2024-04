Martín Palermo y una durísima advertencia al plantel: “Desde ahora no existen nombres propios ni trayectoria”

Olimpia perdió 1-0 contra Sportivo Ameliano y quedó a 7 unidades del puntero Libertad y a 4 del escolta Cerro Porteño. Lejos de pelear por el título de campeón del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo, el entrenador Martín Palermo realizó una auto crítica y envió un duro mensaje al plantel. “Desde ahora no existen nombres propios, no existe trayectoria”, avisó el DT.

“Asumo que no pude encontrar el equipo por una cuestión mía de nombres propios. Lo que tengo claro es que he dado oportunidades a todos, recuperando algunos jugadores que están lesionados y no habían tenidos minutos, pero la gran mayoría tuvo minutos”, comenzó el argentino, que sufrió la segunda derrota en 11 partidos entre el campeonato y la Copa Sudamericana 2024.

Martín Palermo y el mensaje al plantel de Olimpia

“Desde ahora no existen nombres propios, no existe trayectoria, no existe nada. Voy a poner al que yo considere, sea el jugador que sea, pensando y priorizando las necesidades del equipo”, disparó Palermo. En la próxima jornada, el Franjeado viajará al Departamento de Alto Paraná para visitar a General Caballero de Juan León Mallorquín, el domingo en el estadio Ka’arendy.

“Haciéndome cargo de que en algunas cuestiones pude haber elegido, creyendo que algún jugador pudo haberme dado más resultado que otro y en eso puedo asumir la responsabilidad de haberme equivocado. Obviamente no te diré en qué nombres propios pude haberme equivocado en una formación u otra”, puntualizó el técnico, que había asumido en reemplazo de Francisco Arce.

Martín Palermo: “Todos han tenido posibilidades”

“Todos han tenido minutos y posibilidades de mostrar en cancha quién está preparado para ponerse la camiseta de Olimpia y representar de la mejor manera. Y yo hacerme cargo de la equivocaciones que tuve a lo largo de esta etapa que tuve desde el comienzo, que creo que fueron mas positivas que negativas”, declaró Palermo ya en el cierre de la conferencia.

Martín Palermo: “Es seguir trabajando y buscando”

“Es seguir trabajando y seguir buscando. Me pasó en anteriores equipos pero con menos recursos, con menos material, lo hemos sacado adelante. Acá hay material para seguir trabajando y muchos jugadores serán conscientes que para salir en el once de Olimpia deberán demostrarlo”, finalizó el profesional de 50 años, que además de las dos caídas, lleva 4 empates y 5 victorias.