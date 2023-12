La Nebulosa del Pollo Corredor, al detalle en una nueva imagen de 1.500 millones de píxeles de ESO

Este vasto vivero estelar se encuentra en la constelación de Centaurus (el Centauro), a unos 6500 años luz de la Tierra.

Lea más: Telescopio Webb captura nuevos detalles de la nebulosa Tarántula

Las estrellas jóvenes que hay dentro de esta nebulosa emiten una intensa radiación que hace que el gas de hidrógeno circundante brille en tonos rosados.

En realidad, la Nebulosa del Pollo Corredor cuenta con varias regiones, captadas en esta imagen que abarca un área en el cielo de aproximadamente 25 lunas llenas.

Lea más: Navidad: La Nasa captó un grupo de estrellas con la forma de arbolito

La región más brillante dentro de la nebulosa (la parte en la que algunas personas ven la cabeza del pollo y otras su parte trasera) se llama IC 2948. Los tenues contornos pastel son columnas etéreas de gas y polvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Nebulosa del Pollo Corredor y su estrella visible

Hacia el centro de la imagen, marcado por una estructura brillante, vertical, casi como un pilar, se encuentra IC 2944. El centelleo más brillante que destaca en esta región en particular es Lambda Centauri, una estrella visible a simple vista que está mucho más cerca de nosotros que la propia nebulosa.

Hay muchas estrellas jóvenes dentro de IC 2948 e IC 2944. Otras regiones de la nebulosa, conocidas como glóbulos de Bok, pueden resistir el bombardeo de la radiación ultravioleta que impregna esta región mientras que otras regiones incluyen, en la parte superior derecha, a Gum 39 y 40, y en la parte inferior derecha, a Gum 41.

Aparte de las nebulosas, hay innumerables estrellas naranjas, blancas y azules, que se asemejan a fuegos artificiales en el cielo. Esta imagen es un gran mosaico que comprende cientos de imágenes individuales cuidadosamente unidas entre sí.

Las imágenes individuales se tomaron a través de filtros que dejaban pasar la luz de diferentes colores y que luego se combinaron, proporcionando este resultado final.

Las observaciones se llevaron a cabo con la cámara de amplio campo OmegaCAM, instalada en el VST, un telescopio propiedad del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF) y alojado por ESO en su emplazamiento de Paranal, en el desierto de Atacama (Chile), ideal para cartografiar el cielo austral en luz visible.

Los datos que se utilizaron para hacer este mosaico se tomaron como parte del sondeo VPHAS+ (VST Photometric Ha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge, sondeo fotométrico en Ha del bulbo y plano galáctico austral con el VST), un proyecto destinado a comprender mejor el ciclo de vida de las estrellas.