Temperatura alcanza registro histórico de calor en Asunción

La temperatura en Asunción alcanzó los 42,2 grados Celsius, según la Dirección de Meteorología, igualando al registro de récord histórico que se tiene en los últimos 50 años de cada 16 de octubre.

“En primera instancia, es un récord diario, para un 16 de octubre de toda nuestra historia, que para capital, acá tenemos fácilmente más de 50 años de datos, entonces, la condición es que todos los 16 de octubre que vinimos midiendo, cayeron del 2014, cayó como una extrema, la maxima maximorum vamos a decirle, para el 16 de octubre”, explicó el director de Meteorología, Eduardo Mingo.

Lea más: Meteorología: tormentas y calor intenso en inicio de semana en Paraguay

Explicó que, sin embargo, podemos romper un récord, tenemos registrado del 1 de octubre del 2020, con la máxima más alta de todos los registros, de todos los días, de todos los meses, de 42,8º C, o sea, 43º C prácticamente de temperatura, según se midió en la estación del aeropuerto Silvio Pettirossi.

Temperatura podría seguir aumentando

Mingo explicó que estamos en el borde, aproximadamente a un grado más nada más, de igualar y pasar el récord histórico.

“Puede seguir subiendo, no es actualmente la máxima. Tenemos influencia radioactiva y puede ser entre las 15:00 y las 16:00 también por el cambio de hora. Estamos a 0,6 del histórico de Asunción de los últimos 50 años”, afirmó el director de Meteorología.

Lea más: Meteorología pronostica domingo caluroso y sin lluvias en Paraguay

Agregó que con esta condición extrema, lastimosamente los cambios son muy bruscos, sin embargo, esta semana tenemos probabilidad de que, sobre todo esta madrugada, aproximadamente entre madrugada y amanecer, nubes de tormenta que se desarrollen, o en principio, mañana (martes) una característica de inestabilidad con posible descarga por efectos de las tormentas.

Probabilidad de tormentas desde este martes

Eduardo Mingo dijo que desde el poniente de este martes, “el famoso poniente no miente”, sería disparador de inestabilidad.

“La inestabilidad de por sí ya está, hace calor, hay mucha humedad, y el disparador puede ser este tema del poniente, el poniente es el aire que cruza la cordillera y viene como saltando, pivoteando y en algún momento coincide con estos condimentos que se llaman calor y humedad, y eso puede servir para que las nubes de tormenta se desarrollen, o en principio, mañana tenemos esa característica de inestabilidad con posible descarga por efectos de las tormentas”, indicó.

Lea más: Pronóstico: temperaturas irán en ascenso y se esperan máximas de hasta 40°C

Agregó que el miércoles está prevista una condición muy particular, que es un viento sur e inclusive también con algunas tormentas, por algo que se llama onda frontal, haciendo que las máximas sean un poco más bajas a partir del miércoles, entre 29º C y 27º C nada más, pero las mínimas si en torno a 22º C, 23º C fácilmente.

Frente frío ingresaría el miércoles

El director de meteorología dijo que hay posibilidad de lluvia, pero que la misma lo que va a hacer es sofocar talvez el calor extremo de este lunes, pero va a seguir incómodo el ambiente por el resto de la semana.

“El miércoles ingresa como un frente frío y el viento sur hace que baje esa máxima, si va a haber una sensación térmica tal vez un poco más baja el jueves, 27º C y 22º C las extremas, eso es un ambiente cálido igual, pero con ese viento sur puede estar un gradito menos esa sensación térmica, entonces, va como que cálido, pero muy húmedo, porque todavía esperamos lluvia ese jueves, entonces, eso va a hacer que la incomodidad persista”, aseveró.

Agregó que el viernes ya mejora el ambiente y se dispara otra vez nuestra máxima en 30, 31% de humedad.