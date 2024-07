“Sería bueno que, así como se está midiendo a Said, se mida a los fiscales de la causa contra Cartes”, plantea abogado

En el marco de la investigación contra el fiscal Luis Said por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el abogado Guillermo Duarte Cacavelos señaló que el estancamiento de casos es sumamente recurrente dentro del sistema. Señaló que son muchos los casos que “mueren” por falta de inacción fiscal.

En el caso de la denuncia contra Said, dijo que desconoce los detalles pero sí puede decir que si el hecho penal a ser juzgado ocurrió hace cinco años ya puede prescribir este año, ante la falta de avances. “Si hay un hecho punible que prescribió y murió en manos de Said, sí es causal de mal desempeño, a no ser que se haya interrumpido el plazo de prescripción”, planteó.

Lea más: Piden destituir al fiscal Luis Said, acusado ante el JEM por supuesto mal desempeño

Lea más: JEM: las causas que pusieron a Luis Said en la “mira” del cartismo

Que investiguen a todos los fiscales, pide abogado

Agregó en otro momento que este caso no es diferente a muchos otros. “Siempre decimos que los abogados querellantes llevamos los casos a pesar de la Fiscalía. La verdad es que el Ministerio Público es una barrera para poder impulsar una acción penal cuando hay que investigar los hechos punibles; pasa muchas veces”, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, planteó en otro momento que se debe medir con la misma vara a todos los demás agentes fiscales que tienen casos encajonados. “Sería muy bueno que, así como se le está midiendo hoy a Luis Said, se mida a todos los que tienen los casos contra Horacio Cartes, por ejemplo, a todos los que tienen otros casos. Nadie nomás se pone a hacer este trabajo”, declaró en contacto con ABC Cardinal.

Finalmente, señaló que si los hechos están prescriptos y no hay actos interruptivos de la defensa, la causa que tiene abierta Luis Said sobre posible mal manejo en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) pudo haber prescripto.

Según relató la fiscala Belinda Bobadilla, la causa por la cual se juzga a Said sigue abierta y durante la investigación ya se libró oficio a 398 empresas, relacionadas a 3.000 facturas, con 9.000 despachos aduaneros.

Lea más: Caso Luis Said: fiscala califica de compleja la denuncia presentada por Retamozo