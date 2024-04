Esperando el invierno: ¿cuándo se sentirá el frío “de verdad”?

Esta mañana se registraron las primeras temperaturas frías del año, con 11 °C en Alto Paraná y 12 °C en Asunción, detalló el subdirector de Meteorología, Eduardo Mingo. El mismo indicó que es un ambiente ya más característico del otoño, pese a que con el correr de las horas, la jornada se fue tornando más cálida.

Sin embargo, para el fin de semana se vuelve a pronosticar temperaturas más calurosas en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cuándo llegará el frío? Mingo detalló que se prevé el ingreso de una masa de aire más fría para finales de este mes de abril y principios de mayo.

“El frío más importante tal vez se dé ese 1 de mayo”, indicó. En ese sentido, señaló que las temperaturas mínimas estarían por debajo de los 10 °C.

¿Tendremos temperaturas muy frías este año?

A partir de mayo, mencionó, se estarían registrando temperaturas más frescas a frías de manera alternada y el calor se estaría alejando. Sin embargo, lo que la gente se pregunta es, “¿hará más frío este invierno? El pronosticador manifestó al respecto que tiene dos respuestas distintas a esa duda.

“La respuesta corta es que tenemos una tremenda incertidumbre porque El Niño no se comportó como debía y ahora viene La Niña y no sabemos cómo se va a comportar. Eso no me deja dar una tendencia muy clara”, manifestó en contacto con ABC Color.

Explicó que si el fenómeno climático La Niña se instala de manera “normal, como tiene que ser”, en este invierno se registrarían “golpes de frío pero de corta duración”.

“Pero la incertidumbre está muy alta en todo caso, la predicción está pero es muy incierto”, acotó. En ese sentido, siempre se recomienda a la ciudadanía estar pendiente de la página de la Dirección Nacional de Meteorología o sus cuentas en las redes sociales, donde se anuncian con frecuencia los cambios importantes en el tiempo.