Murió Osvaldo Domínguez Dibb, una gloria del deporte paraguayo

Osvaldo Domínguez Dibb murió a los 83 años. La leyenda de la dirigencia del fútbol paraguayo sufría de un estado delicado de salud, motivo por el cual estuvo internado en un sanatorio privado de la ciudad de Asunción. Nacido el 5 de agosto de 1940, ODD fue el autor principal de la rica historia de Olimpia, club al que condujo a la gloria conquistando el país, el continente y el mundo.

Hijo de Julio Domínguez, de familia de inmigrantes sirios que huían de los conflictos religiosos en el mundo árabe, y de Emilia, argentina, pero también de origen árabe, Osvaldo Domínguez Dibb pasó de aguatero del equipo principal de Olimpia durante su niñez a años más tarde, ocupar la silla presidencial, desde donde construyó el camino a la gloria, la que para él nunca tuvo precio.

“Creo que el mayor logro en mi presidencia fueron las copas que hicieron que Paraguay se conozca en el mundo”, había reconocido Domínguez Dibb en el lanzamiento de su libro “Memorias de la Gloria - Mi vida” (2020). Exjugador, basquetbolista y dirigente, el Tigre, como también fue apodado, estuvo comprometido, hasta las entrañas de la institución, por 38 años.

ODD fue presidente del Decano en diferentes períodos, logrando un palmarés único en el país: convirtió al Franjeado en el más ganador del Paraguay y en el único club con títulos internacionales. Una Copa Interamericana, dos Recopa Sudamericana, tres Copa Libertadores y una Copa Intercontinental forjan el prestigioso historial, jamás igualado, de la eminencia del deporte guaraní.

Osvaldo Domínguez Dibb: “La gloria no tiene precio”

Era 1979 y Olimpia disputaba por segunda vez en la historia una final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. El rival, Boca Juniors, ganador de las ediciones anteriores y que partía como favorito para el tricampeonato. En frente, un equipo paraguayo liderado por Osvaldo Domínguez Dibb, un hombre con un apetito del éxito.

Enfrentando al Xeneize de Alberto J. Armando, quien era titular del club porteño y nada menos que compadre de Osvaldo. Reunidos ambos en un departamento antes de la revancha, el argentino entregó un portafolio con US$ 40.000 al paraguayo. “Compadre mi país no necesito dinero, necesita gloria”, fue la respuesta del presidente del Franjeado, que terminó levantó la copa en la Bombonera.

Pero no fue hasta una conversación con el entonces presidente de la República del Paraguay, el general Alfredo Stroessner, que nació la famosa y siempre recordada frase “La gloria no tiene precio”. El dictador preguntó a ODD cuánto dinero había ganado con la conquista del torneo y la respuesta fue: “No mi general, no ganamos. Mi general, la gloria no tiene precio”.

“El deporte me enseñó y me disciplinó en la vida”

“El deporte me enseñó y hasta me disciplinó en la vida, en aceptar a injusticia y la justicia. Después me ayudó mucho para manejar a los jugadores, al plantel de fútbol. Yo fui jugador y aprendí ser suplente y titular. A cómo se le trata al suplente y cómo se le trata al titular. En eso me ayudó mucho”, contó ODD en una entrevista a Olimpia Media en 2020.

“Metódico, exigente, corajudo, arremetedor...”

“Metódico, exigente, corajudo, arremetedor, obsesivo. Una vida inspiradora. Un hombre de firmes convicciones que ha logrado transmitir la filosofía de que con el trabajo insistente, con el esfuerzo permanente, la planificación, el orden y la comunión grupal, se pueden obtener éxitos”, cuenta el periodista Hugo Vigray en el texto de introducción del libro de Osvaldo Domínguez Dibb.