Los que “liquidaron” al empresario Schwartzman ordenaron el crimen de Marcelo Pecci, afirman

“Tienen que empezar a averiguar quién le mató a Mauricio Schwartzman. Se descubre y va a caer quien le mató al fiscal Marcelo Pecci, así de sencillo es el tema”, empezó señalando en una entrevista radial José Martínez, exasesor de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Refirió que el asesinato del empresario Schwartzman cobra relevancia porque “era el gerente comercial de la distribución de la droga a nivel internacional. ¿Y para quién trabajaba? Trabajaba para la DEA”.

“Él fue a Miami con su familia y ahí lo llevaron a preguntarle cómo estaba operando en Paraguay y él empezó a contar. Se enteraron acá los muchachos, los guapos, y le liquidaron”, agregó a la 1020 AM.

Ordena también crimen de Pecci

Martínez resaltó que “fueron los mismos autores que le liquidaron a Schwartzman quienes le liquidaron a él (Pecci)”. El exagente del Ministerio Público fue uno de los designados en principio por la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para realizar la investigación del atentado que sufrió el mencionado empresario.

No obstante, el exasesor de la ANNP no quiso mencionar quién sería el autor moral de ambos crímenes. “Esa acusación ya no puedo hacer porque es demasiado, pero si la Fiscalía quiere descubrir, va a descubrir eso”, dijo.

Schwartzman había sido asesinado frente a su domicilio en septiembre del 2021, en un atentado cometido por presuntos sicarios.

Ocho meses después, el fiscal Marcelo Pecci fue víctima de sicarios en un atentado ocurrido en una playa privada de Cartagenas de las Indias, Colombia.