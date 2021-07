Joshua: “No esperaba un resultado tan bueno en mi primera carrera”

Con la jovialidad y buena onda de siempre, Joshua conversó amenamente con los conductores para contar lo que vivió ese fin de semana histórico para el deporte motor nacional.

“La verdad que fue una sorpresa, yo honestamente no me esperaba tener un resultado tan bueno en mi primera carrera de la Fórmula 3, porque me fui a esa carrera si saber que esperar. Un auto nuevo, equipo nuevo, todo diferente a lo que yo estoy acostumbrado, yo no sabía cómo iba a reaccionar el auto, cómo iba a ser el desgaste de los neumáticos y me fui y de alguna manera no se cómo llegué al tercer puesto”, comentó el piloto.

Duerksen agregó: “Me encantaría que me apoyen más empresas, estamos luchando mucho con ese tema, estamos abiertos a que más empresas se sumen. Este sueño no es solo mío, sino de todo un país que quiere un piloto paraguayo en la Fórmula 1”.