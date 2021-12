Proyecto de la Fórmula 3

“El contrato está sobre la mesa, lo único que falta es la parte económica, hasta que no tengamos eso no podemos firmar el contrato, así que estamos luchando duro ahí para de alguna manera poder conseguir porque realmente se ve muy complicado juntar todo el dinero necesario para el próximo año y si no recaudamos no se qué voy a estar haciendo para entonces, qué voy a estar corriendo o en qué país, así que el futuro está un poco incierto”, indicó Joshua con respecto a lo que requiere al proyecto de la Fórmula 3.