Paola Ferrari regresa a Polisportiva Battipagliese para jugar en la Serie A

Paola Ferrari continuará jugando en la élite del baloncesto. Este martes, la paraguaya concretó el regreso al Polisportiva Battipagliese, equipo con el que había ascendido a la Serie A1, la máxima categoría de Italia. “Estoy muy feliz de volver a Battipaglia por varias razones”, expresó la base de 37 años, que promedió 16 puntos en los 12 partidos que jugó en la temporada 2022-2023.

Paola Ferrari, de Búcaros de Ecuador al Battipagliese

“La primera razón porque logramos nuestro principal objetivo la temporada pasada que era jugar en A1 , por lo que tener la oportunidad de continuar con el equipo es muy positivo”, agregó Ferrari, quien al finalizar la campaña con el club italiano había fichado por Búcaros de Ecuador para competir en la Final Four de la Liga Sudamericana, logrando un tercer puesto en Argentina.

“Desde el primer día que llegué a Battipaglia, todos me trataron muy bien, me respetaron como persona y como jugador y eso es muy importante para mí. Me hace mucha ilusión la idea de poder vivir la próxima temporada al lado de todos ellos”, expresó Ferrari con relación al cariño que recibió de los directivos y de los aficionados durante en el curso anterior.

Desde la era Paola Ferrari, 12 victorias consecutivas

Desde la llegada de Ferrari, el Battipagliese estableció una racha de 12 victorias seguidas. “Espero poder dar más al equipo y ayudarlos, con experiencia, en todas las situaciones que nos tendremos que enfrentar durante la temporada. Tengo mucha fe en el entrenador Maslarinos y estoy seguro de que sabrá encontrar soluciones excelentes para nosotros”, finalizó a la página de la entidad.