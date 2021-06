El 12 de Octubre culminó con la pretemporada

“Por suerte estamos bien, todos los del plantel y cuerpo técnico están culminando la pretemporada que es hasta hoy. Por ahora estamos bien con relación a la salud también”, indicó a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Ayer me informaron que la pretemporada está bien, están en óptimas condiciones los jugadores, esperanzados que todo marchará bien”, añadió.

Sobre los refuerzos señaló. “Por ahora se cerró el cupo de refuerzos, está Danilo Ortiz, Alexis Rojas, Sebastián Doldán, José Ortigoza y Jorge “Torito” González”.

No sabe nada de un probable interés de Guaraní en Víctor Cáceres. “Que yo sepa no, no tenemos nada oficialmente, quizás hablaron con el jugador, pero en el club no preguntaron, tuvo un buen nivel en el 12 de Octubre con el profesor Sarabia y tuvo un alto rendimiento”.

Es probable que ya no tengan incorporaciones. “Probablemente ya nos quedamos con estos jugadores, pero a veces se presentan algunas situaciones y veremos, por ahora estamos conformes con lo que tenemos”, concluyó.