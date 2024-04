Vídeo: Así luce el Río Parapití a horas de 2 de Mayo vs. Cerro

Cerro Porteño enfrenta a 2 de Mayo en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En el comienzo de la jornada 14 y posterior a Sol de América vs. Sportivo Luqueño, el Ciclón visita al Gallo por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. Quince años después del último enfrentamiento en la terraza del país, el Azulgrana vuelve al Río Parapití para medir al dueño decasa.

Lea más: A qué hora juegan 2 de Mayo vs. Cerro Porteño, país por país

A horas del partido, el anfitrión continúa realizando trabajos en el césped del estadio, que no está en un cien por ciento. “El césped no tiene ningún problema, está rebrotando. Lo que ven no son agujeros, es pasto seco por alimañas que tuvimos que eliminar”, comentó Hugo Romero, presidente del club pedrojuanino, a NPY. “La pelota va a circular muy bien”, aseguró.

2 de Mayo vs. Cerro Porteño: Así luce el Río Parapití