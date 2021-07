Cerro y la “joya” Ovelar: elogios de Carrascal en Instagram

Cerro Porteño disputó el segundo amistoso de pretemporada y en el once titular, Francisco Arce alineó a Rafael Carrascal. Ausente en el triunfo 2-0 sobre River Plate, el mediocampista comienza a tener ritmo de fútbol con el probable equipo que en doce días enfrentará a Fluminense en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Evitando cargar o exigir físicamente al colombiano, el técnico reemplazó al volante por Damián Bobadilla.

Ya en la Nueva Olla, luego de la caída 2-1 contra Sol de América en el Parque Azulgrana de Ypané, Carrascal aprovechó el momento de descanso para responder a una serie de preguntas en Instagram. “Hablemos un rato”, anunció el cafetero en un estado de la red social. Minutos después, el exjugador del América de Cali (enfrentó a Cerro en la fase de grupos) comenzó a contestar a los seguidores colombianos como también a varios fanáticos del Ciclón.

“¿Qué tal te sentís en Cerro Porteño?” fue la primera consulta, a lo que Carrascal señaló “Muy contento”, acompañando las palabras con un emoji sonriente. “Excelente me recibieron, de una manera que no me esperaba”, reveló ante la pregunta de “Qué tal la bienvenida con los compañeros?”. Además, el futbolista de 28 años destacó el talento de Fernando Ovelar: “La joya de Cerro. Pura magia”, reconoció a una de las publicaciones.