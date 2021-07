APF solicitó dejar sin efecto la sanción a Gustavo Gómez

Gustavo Gómez no completó el Perú-Paraguay en Copa América por doble amarilla ya en el primer tiempo. El árbitro Esteban Ostojich fue demasiado riguroso, sobre todo en la segunda, que concretó la expulsión del defensa albirrojo.

Enrique Sánchez, del departamento de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol indicó en charla con el Cardinal Deportivo que “lo que había que hacer con respecto a eso está hecho creemos que no corresponde. No bajar de dos a uno, creemos que no corresponde ninguna”.

Con esto, el deseo de la APF es poder contar con el zaguero para los juegos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas que se avecinan.