Los mensajes de Francisco Arce por las frases de Miguel Almirón contra los históricos de la selección nacional

Miguel Almirón no dudo en revelar todo el sentimiento que venía acumulando. Sin cassette, el zurdo del Newcastle habló de todo en el Cardinal Deportivo, pero en el cierre de la entrevista, lanzó una dura frase, respondiendo a quienes critican a esta camada de la selección paraguaya. “El único que para mí hizo historia y tiene espalda para hablar es José Luis Chilavert. Después hay gente que se quiere sentir nuevamente importante pero ahora ya no, los importantes somos nosotros”, disparó el jugador del Newcastle de Inglaterra.

El viento llevó las palabras, pero directamente a los apuntados, otros que también formaron parte de la historia de la Albirroja. El primero en responder indirectamente fue Francisco Arce, quien habitualmente utiliza los estados de WhatsApp para expresar ideas. “Sin rencores, pero con memoria”, fue la primera publicación del actual entrenador de Cerro Porteño, que condujo a Almirón en el combinado nacional y en el Ciclón. “Dueño de tu silencio, esclavo de tus palabras”, fue la segunda contra las declaraciones del atacante.

Pero las palabras señalando a Chilavert y desconociendo a otros no fueras las únicas que pudieron molestar a Arce. Antes, Almirón dejó líneas como “hay que dejarle trabajar, es un cuerpo técnico muy bueno, hace mucho creo que no tenemos eso”; “Primera vez que siento que el proceso se está haciendo bien”; “tenemos una idea de juego, que antes no teníamos”; “Antes entrabas, esperabas un pelotazo largo, que peine este, que gane otro y de chiripa un gol” y “tenemos un grupo muy bueno, cosa que antes no veía”. ¿La razón del posible enojo? El entrenador anterior fue el paraguaríense.