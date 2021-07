“Martínez debió ser expulsado”

“Martínez debió ser amonestado por conducta antideportiva antes del penal ejecutado por Mina y expulsado al festejar realizando gestos con ambos brazos extendidos y simultáneamente llevarlos arriba y hacia abajo en forma reiterada con una inequívoca lectura: haberse ‘copulado’ a Mina”, escribió el Castrilli en Twitter en alusión a los dichos del arquero a su rival momentos antes de que pateara. Entonces, Martínez le dijo: “Mirá que te como hermano, mirá que te la tapo; te como, te como”.

Martínez, que no recibió ninguna tarjeta del árbitro venezolano Jesús Valenzuela por sus gestos, fue el héroe en la clasificación argentina al tapar tres penales. Castrilli recibió miles de críticas, pero el ex árbitro no se amedrentó.

“En la pág. 115 de las Reglas de Juego se encuentra el menú de causas por las cuales DEBE amonestarse por ‘conducta incorrecta’. Martínez debió ser amonestado y luego expulsado por sus gestos. Aprovecho para agradecer todos los ‘elogios’ que me deparan mis compatriotas”, agregó Castrilli.