Jugadores del “12” reclaman premio

Al respecto uno de los que habló fue el arquero Mauro Cardozo. “Es una nota que hicimos ya que no teníamos respuestas del presidente de algo que le habíamos acercado anteriormente preguntándole por el cincuenta por ciento que falta que abonen por permanecer en la primera división. Como no teníamos respuestas, decidimos sacar a la luz para ver si podemos cobrar”, afirmó Cardozo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Este es un premio del cincuenta por ciento de la permanencia, además del descuento del 30% que habíamos acordado que íbamos a cobrar en diciembre. Estamos buscando respuestas, lastimosamente sale a la luz esto”, añadió el arquero.

La promesa que tenían era cobrar en febrero. “Como no teníamos una respuesta del presidente, sacamos esta nota. En febrero ya teníamos que cobrar todo. En cuanto a salarios estamos al día y se abonó el 40% del premio de la Sudamericana”.

Fue consultado si tienen respuesta del presidente. “Los que seguimos nos acercamos a él y nos dice que si o si se va a abonar todo, él dice que va a pagar, pero que no nos quiere mentir cuando porque no hay fecha exacta. Vamos a esperar una semana y después veremos dónde recurrir para poder cobrar el premio”.

“Estamos como 15 jugadores del año pasado, más los que salieron porque hicimos buena campaña y fueron a otros clubes”, finalizó.