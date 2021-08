Torneo al día con paridad

Los tantos del equipo “Funebrero” llegaron por cuenta de Cristhian Maciel en dos ocasiones, (11′ y 18′) y Andrés Ávalos (49′). Por su parte, anotaron para el Rojo de la Chacarita, Julio Cane en dos oportunidades (34′ y 70′) y Dionicio Ruiz Díaz (65′).

Próxima fecha

La 21ª ya tiene calendario, inicia el viernes con el duelo del líder, Martín Ledesma ante el 12 de Octubre SD, además, la fecha marca 3 juegos para el sábado y 4 choques el domingo.

* Viernes: 12 de Octubre SD vs. Martín Ledesma a las 10:00.

* Sábado: Sportivo Limpeño vs. Presidente Hayes a las 14:45; Atlántida vs. Cristóbal Colón JAS a las 14:45 y Atlético Tembetary vs. Cristóbal Colón de Ñemby a las 14:45.

* Domingo: 3 de Noviembre vs. 24 de Setiembre a las 10:00; 29 de Setiembre vs. 3 de Febrero RB a las 10:00; Deportivo Recoleta vs. Atlético Colegiales a las 14:45 y Olimpia de Itá vs. Pilcomayo a las 14:45.

* Clasificación: Martín Ledesma 37 puntos, Tembetary 36, Colegiales 36, Presidente Hayes 35, Cristóbal Colón JAS 34, Olimpia de Itá 29, Cristóbal Colón de Ñemby 27, 12 de Octubre SD 26, 29 de Setiembre 26, Limpeño 25, 24 de Setiembre 22, Recoleta 21, Atlántida 21, 3 de Febrero RB 19, Pilcomayo 18 y 3 de Noviembre 18.