“Es imposible tener público en Olimpia-Cerro Porteño”

Olimpia enfrenta al Flamengo con público, en parte, con la intención de recibir a los aficionados también en el superclásico del sábado. Pero la posibilidad de contar con aficionados en el cruce contra Cerro Porteño en el Manuel Ferreira está completamente descartada. El Dr. Hernán Martínez, viceministro de saluda, fue el primero en adelantar que era muy difícil que el derbi nacional permite el ingreso de los hinchas. Este miércoles, el Dr. Gerardo Brunstein respaldó las palabras del magistrado y confirmó que no habrán espectadores en Para Uno.

“Es imposible. El decreto presidencial establece solamente proyectos piloto. Es inviable hacer un plan piloto para un partido Olimpia-Cerro. El trabajo logístico es carísimo y no nos alcanzan los tiempos”, expresó el jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a ABC 730 AM. Hasta que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) no apruebe el protocolo que debe elaborar la APF, el último juego con aficionados es este miércoles por la Copa Libertadores. El viernes, el organismo presentará las conclusiones de los ensayos clínicos de los seis cotejos.