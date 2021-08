“Vamos plantear una estrategia para este fin de semana”

El fútbol recibió la autorización del Gobierno Nacional para el retorno oficial de los hinchas a los estadios. Sin embargo, en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) continúan aguardando el protocolo aprobado para organizar la reapertura de los canchas en la séptima jornada del torneo Clausura. “Tenemos un protocolo que habíamos trabajado con dos instituciones (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Secretaría Nacional de Deportes) y estamos esperando que ellos nos envíen el protocolo para poner en campaña la logística”, expresó el Dr. Gerardo Brunstein al Cardinal Deportivo.

“Mañana tenemos una reunión con todos los clubes de Primera División y vamos a plantear una posible estrategia para ver si llegamos. No creo que podamos llegar con los no vacunados, sí con los vacunados”, puntualizó el jefe médico de la APF. En principio, el protocolo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social permitirá la vuelta de los espectadores vacunados con dos y una sola dosis, mientras que todavía no estarán habilitados los que fueron inmunizados contra el covid-19. “Mañana vamos a tener la precisión, vamos a hacer todo lo posible para llegar a este fin de semana”, culminó.