Roque Santa Cruz continúa en Olimpia después de las repercusiones generadas por la posible salida del club e ida a Libertad para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana. El Cardinal Deportivo reveló el martes que el jugador había aceptado la oferta del Gumarelo y que solicitó al Decano la liberación del pase para continuar la carrera en Tuyucuá. En principio, Miguel Brunotte aceptó, pero posteriormente, retrocedió y declaró “intransferible” al capitán de 40 años.

Rompiendo el silencio, así como Roque en ABCTV antes del entrenamiento matutino del plantel, Brunotte desmintió que el delantero haya solicitado abandonar la institución por la crisis económica y deportiva y la deuda de unos US$ 700.000 con el atacante. “Desde el principio la idea era no separarnos. Ni Roque quería irse, ni el club quería que se vaya, pero debíamos analizarlo en grupo con la directiva”, puntualizó el mandatario a ABC 730 AM.

“En la situación delicada en la que estamos económicamente cualquier oferta es interesante, pero con Roque las finanzas pasan a un segundo plano, por más plata que se ofrezca”, agregó Brunotte, quien subrayó que “se hizo una novela de algo que no tenía que hacerse. Recibimos una oferta por él, hicimos la evaluación y decidimos declararlo intransferible de manera unánime”, Roque cumplirá el contrato, que es hasta diciembre de este año.