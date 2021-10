El Brondby prohibió a Riveros viajar a la selección paraguaya

Otro papelón de Eduardo Berizzo: el entrenador convocó a Blas Riveros, quien no juega oficialmente hace diez meses, y el Brondby prohibió al lateral viajar a Asunción para la triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El lunes, el exOlimpia volvió a jugar un partido, pero solo disputó unos veinte minutos en la categoría reserva. Sin integrar la delegación que viajó a Francia y perdió 3-0 contra Lyon por Europa League, el club danés quiere resguardar al futbolista, quien todavía no está al cien po ciento futbolísticamente.

“La verdad que es una sensación única. Después de once meses me tocó nuevamente estar dentro del campo y me siento muy feliz por eso. La verdad que de tanto que quería que llegue este día, no pude dormir de la sensación que tenía para poder jugar hoy. Me desperté hoy a las siete y media y no pude más dormir porque estaba feliz y ansioso de poder jugar ya”, había expresado Riveros después del triunfo 2-1 sobre el Copenhague. “No perdí nada de confianza, para eso trabaje duro, para volver con toda la confianza que me caracteriza”, agregó.