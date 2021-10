Albirroja: Di Tore dice que se sigue conversando con los candidatos a DT

“Estamos en el tiempo de buscar, conversar con la gente, no es fácil, es complicado conseguir un buen técnico, no queremos perjudicar a ningún equipo de la APF para no debilitarlos, limita el espectro de técnicos y estamos buscando. Muchos no quieren porque el tiempo es corto, otros quieren un contrato más largo, estamos conversando”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

Afirmó que la mayoría de los entrenadores quieren una estabilidad por eso piden un contrato más largo y no sólo por los seis parttidos que faltan para que culminen las eliminatorias.

Aseguró que no se conversó con Ramón Díaz. “Con Ramón Díaz no se habló, no quiero dar nombres porque hay muchos y no me gustaría hablar de eso, estamos en el Consejo Ejecutivo apoyando, pero queda a cargo de los que manejan la selección”.

Mencionó de vuelta que todos hablan de estabilidad. “Todos condicionan el tema de la estabilidad mayor, principalmente los que son del extranjero, quieren tener más tiempo. Se está conversando más que nada. Ojalá te pueda decir cuándo vamos a confirmar, puede ser esta tarde si alguno acepta. Veremos cuál es el que sale más rápido. Tenemos que definir en el transcurso de la semana”.

Se habla mucho de los mellizos Barros Schelotto y uno de ellos, Gustavo, fue ayudante de Gregorio Pérez en Libertad y Di Tore lo conoce. “Gustavo era ayudante de Gregorio Pérez, trabajé con él, es una excelente persona y un gran trabajador. Si viene uno y que nos clasifique sería lo ideal, está difícil, pero creo que podemos pelear en las fechas que nos quedan, tengo fe que podemos clasificar para Qatar”.

Afirmó que la salida de Eduardo Berizzo fue de mutuo acuerdo. Con el argentino se conversó después de la derrota ante Bolivia en La Paz y que se llegó a un acuerdo amistoso según lo comentaron porque él no partició de la negociación.