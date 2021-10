Formativas: el torneo se puso al día

La jornada de regularización se disputó en Villarrica, donde el local se alzó con dos triunfos, en la Sub 14 y Sub 18, mientras en las categorías Sub 15 y Sub 19 fueron victorias para el Gumarelo, que se acomodó nuevamente en la cima de la Sub 19 con Guaraní.

- Resultados de los encuentros regularizados:

SUB 14. GUAIREÑA FC 3 – LIBERTAD 1

Cancha: Olimpia de Villarrica. Árbitro: Darío Ruiz Diaz. Asistentes: Liz Fleitas y Pedro Centurión.

Guaireña FC: Amín Morínigo; Alex Arévalos (69′ Richard Leiva), Enzo Monges, Ángel Brizuela y Edgar González; Edgar Armoa (74′ Carlos Aguilar), Elver Rodríguez (57′ Víctor Villalba), Dani Morales y Fabricio Villalba (63′ Juan Duarte); Orlando Cristaldo (79′ Antonio Goiris) y Fredy Silvero. D.T.: Andrés Ríos.

Libertad: Alejandro Cabaña; Rodney Ortiz, Thiago Fernández, Jonatan Godoy y Alexander Giménez; Sebastián Villasanti, Mateo Leguizamón (70′ Thiago Bareiro), Juan Decoud (72′ Dantes Duarte) y Kevin Paredes (53′ Joaquín Bogarín); Óscar Acuña y Tobías González (72′ Matías Cáceres). D.T.: Luis Ocampos.

Goles: 11′ Fabricio Villalba, 33′ Elver Rodríguez y 76′ Juan Duarte (GFC); 76′ Alan Bronstrup (L).

SUB 15. GUAIREÑA FC 0 – LIBERTAD 1

Cancha: Olimpia de Villarrica. Árbitro: Pedro Centurión. Asistentes: Liz Fleitas y Darío Ruiz Díaz.

Guaireña FC: Cristian Fariña; Cristian Rotela (85′ Carlos Sandoval), Andrés Resquín (87′ Ricardo Rojas), Fernando Acevedo y Lucas Espínola; Adán Bernal (24′ Diego Sánchez), Braian Romero, Diego Chaparro e Iván Rodas (66′ Matías Avalos); Edgar Ojeda (62′ Maicol Denis) y Reinaldo Casco. D.T.: Andrés Ríos.

Libertad: Marcial Caballero; Marcelo Riveros, Carlos Méndez (73′ Julián Mancuello), Tobías Vargas y Alexander Zorrilla; Rubén Ruíz Díaz, Rodrigo Villalba (68′ Ángel Páez), Ronaldo Romero y Eder Espinoza (63′ Brahian Villagra); Fredy Herrera (66′ Cristian Paredez) y Fernando Viveros (79′ Mauricio González). D.T.: Luis Villasanti.

Gol: 11′ Rodrigo Villalba (L).

Amonestado: 93′ Cristian Rotela (GFC).

SUB 18. GUAIREÑA FC 1 – LIBERTAD 0

Cancha: Olimpia de Villarrica. Árbitro: Ángel Medina. Asistentes: Laura Miranda y Carlos Chaparro.

Guaireña FC: Sergio Sánchez; José Cabrera, Moisés Fretez, Cristian Núñez y Félix Rodríguez; Luis Paniagua, Ángel Jaldín (69′ Arnaldo Cuquejo), Jhonatan Alegre y Luis Giménez (80′ Ismael González); Juan Méndez y Vicente Leiva (66′ Cristian Alegre). D.T.: Adalberto Franco.

Libertad: Hugo Rolón; José Ruiz, Gilbert Flores, César Espíndola y Guido Ibáñez; Alejandro Suárez (56′ Erwin Quiñónez), Ángel Arévalos, Isaac Obando y Ariel Recalde; Sebastián Chaparro y Julio Mongelos (73′ Juan Espíndola). D.T.: César Brizuela.

Gol: 5′ Angel Jaldín (GFC).

Amonestados: 4′ Juan Méndez, 24′ Angel Jaldín, 30′ José Cabrera, 80′ Luís Giménez, 84′ Jhonatan Alegre y 86′ Ismael González (GFC); 20′ Isaac Ovando, 31′ Alejandro Suárez y 85′ Ismael González (L).

SUB 19. GUAIREÑA FC 1 - LIBERTAD 2

Cancha: Olimpia de Villarrica. Árbitro: Carlos Chaparro. Asistentes: Laura Miranda y Ángel Medina.

Guaireña FC: Alex Báez; Aldo Ramírez, Miguel Benítez, Ronald Moreno (77′ Ayrton Domínguez) y Juan Balbuena; Armando Vázquez (57′ Josué Villamayor), Ángel Silvero, Carlos Martínez y Lian Mendoza; Luis Araújo (65′ Michael Saucedo) e Ismael Giménez. D.T.: Adalberto Franco.

Libertad: Fernando Pineda; Michael Toñanez, Enzo Ferreira, Francisco Sosa y Jorge Brítez; Adolfo Cáceres, Lucas Espinoza (92′ Alejandro Martínez), Lucas Romero y Diego Gómez (89′ Álvaro Marín); Carlos Delgado y Arturo Paredez. D.T.: Eduardo Villalba.

Goles: 56′ Ismael Giménez (GFC); 10′ Lucas Espinoza y 19′ Diego Gómez (L).

Amonestados: 10′ Juan Balbuena, 57′ Miguel Benítez, 59′ Ángel Silvero y 90′ Lian Mendoza (GFC); 36′ Arturo Paredez, 71′ Jorge Brítez, 84′ Carlos Delgado y 91′ Adolfo Cáceres (L).

Expulsado: 85′ Carlos Delgado (L), por doble amonestación.