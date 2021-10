Un gol fue suficiente, Libertad ganó en Itauguá

Poco fútbol no genera mucho

Con la diferencia entre un plantel y otro, el protagonismo era una obligación de Libertad más allá de enfrentar en su campo al 12 de Octubre de Itauguá que una vez más supo imponer su estilo de juego, aunque esta vez no alcanzó para evitar caer en casa.

El gol a poco iniciarse la segunda parte del encuentro fue suficiente y que le valió al Gumarelo volver a ganar en este campeonato en el que viene con renqueras y sin poder salir de la irregularidad y que lo tiene a mitad de tabla y alejado de la pelea por el título.

Lo del primer tiempo no ofreció nada, solo un remate pifiado de Sebastián Ferreira antes del minuto de juego que fue cerca del palo derecho del arquero Mauro Cardozo. Después nada, ni de uno ni de otro lado.

La poca claridad en el manejo de la pelota en el equipo de Tuyucuá lo llevó al cuadro local jugar dentro de la comodidad que le gusta y que sabe hacer. Con poco fútbol, pero siempre buscando sacar provecho de alguna jugada con pelota quieta o pescar el error del rival.

Con una mínima ventaja que marcó el 12 de Octubre pasó el trámite de la primera fracción del encuentro que tuvo una interesante concurrencia en las gradas del estadio Luis Salinas.

Libertad no pudo fusionar ninguna de sus líneas, le costó tener el balón, pero cambió aquello cuando a solo tres minutos de reanudarse el partido, en una arremetida de Julio Enciso este remató y se encontró enfrente al arquero Cardozo, del rebote sacó provecho Matías Espinoza y con un zurdazo marcó lo que fue el único gol de la jornada.

No mucho después, otra estupenda jugada de Enciso, este remató colocado y permitió el lucimiento de Mauro.

El “12″ se vio obligado salir de su comodidad, intentó ser más directo en el ataque, con Ortigoza se buscó potenciar el ataque, pero fue el Gumarelo que tuvo otra chance de anotar, con la habilitación de Iván Franco a Tacuara y a este le salió alto el remate que buscó colocar sobre el arquero.

Se registraron los cambios, hubo algo de frescura en la cancha, Libertad se quedó con uno menos por la expulsión de Báez. En el minuto de adición, Silva salvó su arco en un mano a mano con Doldán y en la respuesta, Tacuara se perdió lo que pudo ser el segundo tanto liberteño.

En fin, fue un ajustado triunfo gumarelo, pero el “12″ no le hizo fácil.

Virtudes y debilidades, vieron los técnicos

¿A Libertad le cuesta tener la pelota?, la primera consulta al técnico de Libertad, Daniel Garnero, y la respuesta: “lamentablemente no tuvimos esa eficacia para poder conseguirlo, pero logramos abrir el marcador y después el resultado lo supimos defender y manejar”.

Agregó: “cuando tienes apuros, ansiedades, a veces, te equivocas y cuando lográs abrir el marcador podés manejar distintas situaciones mejor, y eso fue lo que pasó” y reconoce que “tenemos problemas de equipo. A veces no termina de atacar correctamente y eso hace que nos generen”.

A su vez el entrenador del 12 de Octubre, Pedro Sarabia, sostuvo: “fue un partido en el que en el primer tiempo el rival no nos hizo daño. El gol tempranero del segundo nos desacomodó un poquito. Tuvimos más tiempo el balón pero no pudimos hacer daño. No concretar fue la diferencia en el partido, vamos a hablar de eso”.