Andrada: “La situación del club es calamitosa”

“El cree que con la aprobación del balance esto se termina (por Miguel Brunotte) y saldrá por la puerta grande. Pero no vimos ni un documento hasta ahora, es triste la situación del club. Fuimos al club, nos recibieron y fue un fiasco, al salir, lanza su video magistral, hice una nota para dar sentada mi postura, esto es lamentable y no sé cómo va a terminar, la situación del club es calamitosa”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“El presidente Brunotte dijo que quiere salir por la puerta grande, que saldrá cuando se apruebe el balance, pero no sé quien firmará, no hay comité de fiscalización, no sé cómo terminará todo”, añadió.

Aseguró que apoyará a Miguel Cardona si toma la presidencia del club. “Miguel Cardona tiene buenas intenciones y gente que lo va a apoyar, pero hay que saber qué van a presentar en el balance que hasta ahora no mostraron”.

No vieron irregularidades. “No puedo decir que encontramos irregularidades porque no nos mostraron nada, es bochornoso decir que las puertas están abiertas, fuimos, pero esto es una joda total”.

Por último, fue consultado sobre la probable judicialización de la asamblea. “Lo de judicializar está en manos de los abogados. Tenemos una reunión este fin de semana para decidir que hacer. Siento mucho que la gente se obnubile con las historias, hasta ahora no mostraron nada”, concluyó.