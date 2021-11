Caballero aguarda por Resistencia

También habló de la diferencia que encuentra entre la primera división y la intermedia. “Siempre hay una diferencia entre el de primera e intermedia, por muchas cuestiones, pero hay diferencias. De repente no sabes si te conviene o no ese parate que tiene Ameliano, porque el de primera llegará con cansancio por lo del año futbolístico que tuvo. En ritmo los de intermedia pueden aguantar”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal hablando del partido de promoción que jugará Sportivo Ameliano.

Después habló de la situación con Resistencia. “Habíamos arreglado con Resistencia hasta el final de la Intermedia y estamos esperando para hablar con ellos, están enfocados para cumplir en lo económico con los jugadores. Está la promesa que para la próxima semana se cancelará todo”.

“Ellos siempre cumplieron, seguro que tienen que recibir el dinero de la APF, pero la continuidad no tiene nada que ver con lo económico, el tiempo pasa y hay que armar la estrategia”, añadió.

Con los equipos de menor convocatoria, Resistencia jugará en su estadio. “Mejoró mucho el estadio, según me contaron la APF exigió algunas cuestiones y ya están arreglando. Con los equipos de menos convocatoria se va a jugar en la Chacarita”.

Caballero estuvo en Bolivia y señaló que la pasó mal en el Sport Boys Warnes. “En el Sport Boys pasamos mal porque estuvimos tres meses sin cobrar, a los dos meses te cortaban las luces del departamento, son cosas que no deberían pasar en el fútbol. Tengo ofrecimientos de Bolivia, tengo ganas que me salga algo en Chile y en cualquier momento puede salir”, finalizó.