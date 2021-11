La última fecha de las Formativas desde el lunes

Cerro Porteño, Libertad, Olimpia y Guaraní son los candidatos en las otras categorías. Parque Guasu, Nikkei Bellmare de Itauguá y “Fortín de Tacumbú”, serán los escenarios para esta última jornada donde todos los encuentros se disputarán en simultáneo.

En caso de igualdad de puntos al finalizar la fecha, se realizará un partido extra para la definición del campeón.

- Cartelera:

Nacional – Olimpia en Fortín de Tacumbú. Lunes: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Martes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Miércoles: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

12 de Octubre – Sol de América en Nikkei Bellmare (Itauguá). Lunes: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Martes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Miércoles: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Guaraní – Cerro Porteño en Parque Guasu. Lunes: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Martes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Miércoles: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Sportivo Luqueño – Guaireña FC en Parque Guasu. Lunes: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Martes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Miércoles: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

Libertad – River Plate en Parque Guasu. Lunes: Sub 16 (07:15) y Sub 17 (09:15). Martes: Sub 18 (07:15) y Sub 19 (09:15). Miércoles: Sub 14 (07:15) y Sub 15 (09:15).

- Los candidatos:

Sub 14: Cerro Porteño 40 puntos y Olimpia 39.

Sub 15: Olimpia 43 puntos (campeón), Libertad 34, Cerro Porteño 32 y Guaraní 31.

Sub 16: Cerro Porteño 40 puntos y Olimpia 38.

Sub 17: Olimpia 46 puntos (campeón), Guaraní 35, Cerro Porteño 34 y Libertad 33.

Sub 18: Olimpia 39 puntos y Libertad 38.

Sub 19: Guaraní y Libertad 40 puntos.