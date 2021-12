Violencia: secuelas del descenso de Luqueño

En su carácter de síndico, Juan Arnaldo Moreira promovió el cambio de la dirigencia, que a juzgar por los resultados deportivos, no tuvo el efecto esperado. El viernes atentaron contra su domicilio, derramaron combustible en el intento de quemar sus vehículos y dejando un planfleto que decía “síndicos del descenso; culpables buscando culpables”.

Moreira significó que un periodista y un abogado son los instigadores permanentes, sin dar nombres, aunque de acuerdo a algunos datos, serían afines al expresidente Celso Cáceres, quien debió abandonar el cargo al quedar acéfala su directiva debido a una renuncia masiva.

Luego de una asamblea cumplida en el Centro Balderrama, propiciada por Moreira y reconocida por la Justicia Electoral, asumió la presidencia Hugo Rodríguez, con la promesa de levantar la institución. Sin embargo, no pudo enderezar el rumbo y hasta causó decepción con declaraciones que no fueron muy felices, al señalar que los clubes de barrio no aportaban a nuestro fútbol. Curiosamente, uno de los “chicos”, Ameliano, fue el que mandó a la Intermedia a Luqueño, en el año de su centenario.