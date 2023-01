Perú, en el trajín albirrojo en el Sudamericano Sub 20

El enfrentamiento de la selección paraguaya Sub 20 contra el seleccionado peruano que perdió en sus anteriores juegos es el tercero en forma consecutiva de la Albirroja. Aunque el rival también no paró aún en lo que va de la competencia que se cumple en tierras cafeteras.

Una victoria dejará al equipo paraguayo muy cerca de uno de los tres cupos del hexagonal final, que tendrá como sede a Bogotá y donde se definirán las cuatros selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la categoría que se jugará en Indonesia.

Lea más: Batacazo albirrojo en el Sudamericano Sub 20

La preocupación en filas albirrojas es la dolencia del capitán Diego Gómez.

“Fue un gran partido”

“Fue un gran partido, un gran esfuerzo ante una selección fuerte. Pudimos ganar, pero quedan aún dos partidos y nosotros queremos seguir sumando porque el grupo es muy difícil”, fue el análisis del entrenador albirrojo Aldo Bobadilla, tras el triunfo del sábado.

Haciendo un recuento de los dos primeros juegos en el Sudamericano, el técnico es de la posición que “ante Colombia tuvimos varias chances de marcar y no la aprovechamos. Hoy (por el sábado) sí se nos dio, entonces esto nos deja contentos, tranquilos, pero tenemos que seguir porque quedan dos partidos difíciles, dos grandes selecciones y queremos clasificar al hexagonal, al igual que las otras selecciones”.

Volviendo a la victoria sobre Argentina, sostuvo: “La clave estuvo en lastimar cuando teníamos que hacerlo. Me parece que sufrimos mucho al no tener la pelota, el rival nos presionó bien, no nos dejó jugar, pero todo el equipo se portó, hay un gran trabajo en conjunto, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico y pudimos sacar un buen resultado”.