Arce deja el barrio y toma vuelo

El centro delantero se marcha a Argentina a cambio de 225.000 dólares libres para la entidad del barrio Virgen del Huerto, monto que no convenció al presidente de la “V azulada”, Héctor Melgarejo, quien en comunicación con el Cardinal Deportivo manifestó que la transferencia se dio por la presión del futbolista y su representante. “Pesó mucho la presión del jugador, nosotros no queríamos que se vaya y no estamos convencidos con el monto por el cual se fue, pero entre el deseo del jugador y su empresario se terminó concretando, expresó el dirigente.

El entrenador Humberto García dispone en su plantel de tres futbolistas que pueden ocupar el puesto que deja Arce: Diego Duarte, Aníbal Vega y Sergio Bareiro. Pero de igual manera, el técnico ya tiene en mente el posible reemplazante Alex y está en tratativas para poder sumarlo.

Alex Arce es la segunda baja que sufre Sportivo Ameliano en la presente temporada, la primera también fue en el puesto de centrodelantero, que se dio en los primeros días de enero, con la ida de Nicolás Morínigo al fútbol húngaro.