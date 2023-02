Sportivo Trinidense 0-Cerro Porteño 1: El Ciclón triunfa con lo justo

Morales desniveló el difícil encuentro

Desde el pitazo inicial Cerro Porteño ya buscó instalarse en campo adversario, teniendo a Claudio Aquino trabajando en la gestación del juego y contando con la profundidad en ambas bandas, mediante las incursiones ofensivas de los laterales para la generación de superioridad numérica.

Por su parte, Sportivo Trinidense, dentro de sus limitaciones, adoptó una postura cautelosa, replegado en su campo, se limitó a cerrarle los circuitos de juego al Ciclón y en el momento de tener la pelota aportó las transiciones rápidas hacia los extremos, quienes siempre estaban prestos para el avance.

En el recuento de aproximaciones de la primera mitad, fue elenco azulgrana el que hizo méritos para quebrar el cero, primero recurriendo a un disparo lejano de Espínola, que se marchó afuera, recién después de la mediahora de juego Cerro Porteño pudo descongestionar la férrea tarea defensiva del “Triqui” y avisó con un disparo rasante de Espínola, quien estuvo más involucrado a las acciones ofensivas.

Antes que finalice la primera mitad, el Ciclón se puso en ventaja en una acción que inició con Claudio Aquino por izquierda, ingresó en diagonal gracias a una pared con Piris da Motta, ensanchó el campo por derecha, donde se activó el tándem entre Espínola y Galeano, este último desbordó y metió el centro atrás que rechazó a medias Báez y al acecho estuvo Robert Morales que castigó con un disparo potente, al techo del arco y fue lo único que desniveló el trámite.

En la complementaria, Trinidense pobló el campo del equipo azulgrana e inquietó en un par de ocasiones con Lucas Barrios: el primero con un derechazo que tapó Jean y en el segundo con un cabezazo que no pasó lejos, el partido se fue con el Sportivo estando más cerca de la paridad.

Francisco Arce: “Trabajada victoria ante un rival pulcro”

El entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce calificó de trabajada la victoria de ayer ante Trinidense, al que llenó de elogios. “Muy trabajada victoria, sufrida, sacrificada, difícil ante un rival muy pulcro, muy bien trabajado, hace mucho vienen jugando de la misma forma o parecida, con el mismo cuerpo técnico y realmente muy ordenado”.

El técnico azulgrana puntualizó que las falencias de su equipo por no llevar a cabo un mejor control del juego y remarcó que son cuestiones pendientes a corregir: “Nos faltó controlar mejor las veces que recuperamos y darle mejor destino y no jugar muy de ida y vuelta, porque ellos nos daban mucho espacio y terminamos dos o tres contraataques resolviendo de forma apurada no en buena forma. Esas cuestiones son las que tenemos que insistir, trabajar, corregir, mejorar, porque nos falta todavía bastante para poder tener esa seguridad en cuanto al rendimiento y que eso nos facilite las victorias”.

José Arrúa: “Merecimos un poco más”

El entrenador de Sportivo Trinidense, José Arrúa manifestó que a su equipo le costó acomodarse en el juego y que merecían más por lo hecho en la etapa complementaria. “Un poco dolido, creo que nos merecimos un poco más, el primer tiempo. Nos costó un poco más por la intensidad que vino a ejercer Cerro Porteño con su gente, pero después de los 15 minutos del segundo tiempo, dominamos el partido”.

El técnico expresó que a su equipo le faltó más tranquilidad en los minutos iniciales. “Nosotros sabíamos que teníamos que aguantar esos minutos iniciales, Cerro Porteño vino encima con todo porque tiene jerarquía, nos faltó un poco más de tranquilidad en esos minutos, de poder calmar el partido y estar acertados en los pases”.

Arrúa alabó el trabajo de sus dirigidos en la complementaria: “En el entretiempo hablamos de que faltaba animarnos un poquito más, con los cambios creo que conseguimos eso. Contento con el partido del grupo, porque en ningún momento salimos de nuestro estilo de juego”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)