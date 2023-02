Aldo Bobadilla se aferra al cargo

“Renunciar es de cobardes, a cuarenta días de un Sudamericano, es de cobardes ir, dejar todo tirado y yo eso no voy a hacer eso. Tengo que asumir una responsabilidad, es muy fácil irme y dejar la responsabilidad a otro y eso no es correcto, más siendo paraguayo y estando en la selección”.

Bobadilla aclaró que una vez consumado el fracaso, habló con el presidente de la APF, Robert Harrison, expresando que tiene la intención de dar la cara en el Sudamericano Sub 17. “Hablé con él y no le presenté mi renuncia, porque no me parece correcto, sabiendo que tenemos por delante el otro Sudamericano, en el que hay que dar la cara. Es muy fácil ir a mi casa a descansar y dejarle la responsabilidad a otro, sabiendo que nosotros in iciamos esto, no va a terminar tan bien porque nosotros queríamos clasificar en las dos categorías, ahora nos queda una, esperemos clasificar”.

El seleccionador hizo mención además sobre el manejo de los clubes paraguayos en cuanto al promedio de edad y la inclusión que se le da a los futbolistas extranjeros. “El promedio de edad del fútbol paraguayo me parece que es un poco alto, también a veces encontrás muchos extranjeros en cancha. Somos un país pequeño y no tenemos mucha cabida en esos detalles”.

El entrenador manifestó que el fracaso en el Sudamericano en Colombia, podría perjudicar el proceso de desarrollo en algunos de los componentes de la selección juvenil, por tratarse de la categoría más cercana a la selección mayor. " Esta categoría es el último peldaño que uno tiene para ir a la mayor, para hacer ese relevo, esa alternativa de que el seleccionador mayor pueda mirar un poco y que los clubes se fijen diferente, porque si los chicos venían clasificados hubiese sido diferente. Ahora muchos seguramente irán a jugar en reserva, pocos irán a primera, entonces lastima, porque a veces el jugador que hizo un proceso de selección, se pierde”.