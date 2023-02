Troadio Duarte asumió el mando en General Caballero JLM

El extécnico de Guaireña dirigirá a su segundo equipo a nivel profesional y tendrá su debut frente al club que lo vio nacer como entrenador, en el duelo marcado para el viernes, a las 18:00, en el estadio Parque del Guairá.

Lea más: Humberto Ovelar se fue y viene Troadio Duarte en General Caballero

Sobre la salida del “Loro” Ovelar, el presidente Julio Aldama manifestó: “Fue una conversación con el profe Ovelar, en el post-partido y me comentó que no le encontraba la vuelta al equipo, que no encontraba respuesta en el plantel y hablando llegamos a un buen acuerdo”.

* Indisciplina: El titular Rojo se refirió además a la situación Teodoro Sebastián Arce, argumentando que el extremo fue enviado a entrenar con la reserva como castigo por la “indisciplina y borrachera” en la que estaría involucrado el ex Olimpia.