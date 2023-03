Resumen internacional: AFA brinda un homenaje a Messi

La AFA rebautizó su predio de la localidad bonaerense de Ezeiza con el nombre de Lionel Andrés Messi, en homenaje al capitán del seleccionado nacional campeón mundial en Qatar 2022.

El acto se celebró en el complejo habitacional en construcción, donde asistieron los miembros del Comité Ejecutivo, los capitanes de los clubes de primera división, jugadores de diferentes categorías, dirigentes y excompañeros del astro.

Messi descubrió la piedra fundacional ayudado del presidente de la institución, Claudio Tapia, del seleccionador Lionel Scaloni y rodeados de sus compañeros actuales. El complejo llevaba el nombre de Julio Humberto Grondona, expresidente de la AFA.

“Hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día que entré sentí una energía muy especial, este es un lugar sensacional”, indicó entre otras cosas el homenajeado.

España goleada camino a la Euro

La selección española firmó un triunfo sobre Noruega 3-0 , en el estreno en partido oficial de Luis de la Fuente como seleccionador y dio un primer paso firme en la fase de clasificación para la Eurocopa.

Resultados de ayer. Grupo A: Escocia 3-Chipre 0 y España 3-Noruega 0. Libre: Georgia. Grupo D: Armenia 1-Turquía 2 y Croacia 1-Gales 1. Libre: Letonia. Grupo I: Bielorrusia 0-Suiza 5, Israel 1-Kosovo 1 y Andorra 0-Rumania 2.

Partidos de hoy, 09:00: Kazajistán-Dinamarca. 12:00: Inglaterra-Ucrania, Liechtenstein-Islandia y Eslovenia-San Marino. 14:45: Eslovaquia-Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte-Finlandia, Luxemburgo-Portugal y Malta-Italia.

Marruecos sorprende a Brasil

Con el mismo libreto que le permitió quedarse con el cuarto puesto en el Mundial Qatar 2022, Marruecos venció ayer por 2-1 a Brasil en un amistoso en Tánger. Sofiane Boufal (minuto 29) y Abdelhamid Sabiri (79) dieron la victoria a los africanos frente a unos pentacampeones con muchas caras nuevas y que por primera vez en casi siete años no tuvieron a Tite en el banquillo, dejando el cargo tras el fracaso en la Copa del Mundo. El DT de la Sub 20, Ramón Menezes, lo sustituye de forma interina. El capitán Casemiro (67) igualó parcialmente con un remate desde fuera del área que contó con la complicidad del portero Yassine Bounou, gran figura en Qatar.

Alemania derrota a Perú

Sin referentes, Alemania venció 2-0 a Perú ayer en un amistoso disputado en el estadio Mewa Areba de Maguncia. Los goles del triunfo de la selección dirigida por Hansi Flick fueron anotados por Niclas Füllkrug a los 12 y 33 minutos. El martes, Alemania recibirá en Colonia a Bélgica. El mismo día Perú jugará en Madrid con Marruecos.

Locura por Juan Román Riquelme

El legendario argentino Juan Román Riquelme fue el centro de atención del “Partido de las leyendas” del Villarreal disputado en La Cerámica, siendo de largo el más ovacionado y reconocido a lo largo de todo el evento. El Submarino amarillo organizó el espectáculo con motivo de su centenario. Anunció a sus jugadores uno a uno para que fueran apareciendo en el terreno de juego, como Bruno Soriano, Marco Senna, Diego Forlán y Martín Palermo. La salida de Román Riquelme fue apoteósica.

IFAB, la regla “anti Dibu Martínez”

La International Football Association Board (IFAB), dio a conocer sus cambios y aclaraciones de las reglas de juego que entrarán en vigencia el 1 de julio. La modificación entra en vigor tras la actuación de Emiliano “Dibu” Martínez, campeón mundial con Argentina en Qatar 2022, por su forma de provocar a los rivales antes de cobrar los penales. “El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. No retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, indica la nota. La disposición tiene como objetivo que el golero “tenga una conducta adecuada y no le falte el respeto al fútbol ni al adversario”.