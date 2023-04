Guaraní vs. Libertad: empate sin goles y el gumarelo mantiene la ventaja

El clásico de la fecha se disputó en Dos Bocas entre el líder y el que comenzaba la fecha como escolta. Roque Santa Cruz era la novedad en Libertad en reemplazo de Oscar Cardozo, Mientras que Romeo Benítez era titular en el legendario.

El partido comenzó de manera intensa siendo Libertad el primero que insinúo en el área de Guaraní. Los aurinegros respondieron con Camacho y Benítez jugando por costado al igual que Rodrigo Amarilla. A los 8 minutos casi se vino el gol de los locales en una jugada de Alexis Cantero por la izquierda, el balón llegó hasta Néstor Camacho que estaba en gran posición, remató y apareció Lorenzo Melgarejo para salvar al gumarelo.

Esa intensidad en algún momento se convirtió en juego brusco, varios de los jugadores entraron un poco nerviosos y Néstor Camacho se tuvo que retirar por lesión, ingresando Hugo Dorrego. Después fue Alexander Barboza el que empujó a Amarilla por los carteles de la publicidad.

Cuando se acordaron de jugar al fútbol, de vuelta volvió la intensidad, Martín Silva estuvo atento para sacar el balón tras el cabezazo de Federico Santander. Libertad intentaba con remates de media distancia de Diego Gómez que fue el que más buscó.

Pero el gol no llegaba y después de los 40 minutos el que estuvo mejor fue Libertad que se perdió la más clara del partido en la primera mitad. Matías Espinoza ingresó al área, remató y el balón pasó muy cerca del palo izquierdo del arco de Múñoz.

El arquero uruguayo estuvo atento para controlar el balón en un cabezazo de Melgarejo. Guaraní respondió con un ingreso de Amarilla que no pateó al arco cuando estaba en buena posición. Lo último fue de Gómez, el balón se fue por poco afuera.

El segundo tiempo no comenzó bien para el local, es que ya no retornaron por lesión Federico Santander y Gastón Gil Romero, ingresaron Enrique Borja y Estivel Moreira. Dos minutos después fue Raúl Cáceres el que dijo no va más y fue reemplazado, también por lesión, por Thiago Servín.

Libertad fue mejor en la segunda etapa, esos cambios no fueron favorables a Guaraní y le costó bastante generar una jugada de peligro en el área de Martín Silva.

El partido después fue muy trabado, los jugadores comenzaron de nuevo a jugar de manera brusca y eso hizo que a cada instante un jugador este en el piso siendo atendido por los médicos, seguía Libertad mejor en el campo de juego.

Los últimos minutos fueron de muchas emociones y el partido se fue con el empate sin goles que le sirve a Libertad para seguir a seis puntos de sus escoltas.