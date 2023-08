Guaraní: Juan Pablo Pumpido: “Estuvimos a la altura, pero no se dio”

“La verdad estoy muy orgulloso del equipo. Estuvo a la altura y por situaciones del fútbol no se dio. Analizando en frio, la serie la perdimos por un error en una pelota parada y un penal sobre el final del partido (ambos goles de la ida)”, fueron las primeras palabras de Juan Pablo Pumpido tras la eliminación de Guaraní a manos de Botafogo en los octavos de fina de la Copa Sudamericana.

Seguido, el entrenador aurinegro agregó: "Tuvimos muchas ocasiones para convertir, pero no entró. Los chicos hicieron todo y no hay nada que reprocharlos. No creo que le haya faltado dinámica al equipo, al contrario. Por momentos, especialmente en la primera parte, fuimos superiores y creo que hicimos un gran partido".

“Jugamos contra el mejor de Brasil, estuvimos a la altura, merecimos más, pero bueno, sabemos que no es así. No hay que olvidar que el rival es el puntero del Brasileirão y saca 12 puntos de ventaja, competimos a ese nivel”, destacó el adiestrador argentino para finalizar.