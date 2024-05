Municipio califica de peligrosa la labor de “Bacheando Py”: “Tiene que parar en algún momento”

Ante la difusión masiva del trabajo que vienen realizando los jóvenes de “Bacheando Py”, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, señaló que es riesgoso y puede traer consecuencias para las municipalidades.

“Entendemos que trabajar en la calle de por sí es peligroso, genera un riesgo, más para unas personas que —si bien tienen buena intención— no están necesariamente entrenadas para el efecto ni tienen el oficio para hacer lo que están haciendo”, declaró.

Agregó que lo que están haciendo puede tener consecuencias para la comuna capitalina. “Dios no quiera que se dé un tipo de accidente, o que las máquinas pierdan el control, o cualquier escenario que se pueda llegar a dar, en esa parte si queremos ser muy cuidadosos”, manifestó.

Municipio dice que intentó contactar con jóvenes que bachean

En otro momento, aseguró que desde la municipalidad intentaron conversar con los jóvenes que impulsan esta iniciativa pero no fueron bien recibidos.

“Lastimosamente no pudimos sentarnos con ellos, les invitamos a que vengan a la municipalidad o nosotros ir junto a ellos, queríamos que vean el proceso de trabajo que tenemos nosotros con la Dirección de Viabilidad; sin embargo no tuvimos buen retorno”, señaló Mora.

“Fueron muy evasivos, como que no tomaron bien la llamada, todavía no entiendo por qué. Nos dijeron que nos iban a dar retorno pero absolutamente, en la forma en que recibimos el mensaje, ya nos dimos cuenta de que eso no va a suceder”, indicó.

Municipio admite que “no es eficiente”

En otro momento, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción dijo que la comuna siempre va a tener fallas y eso no puede negarlo.

“No es eficiente en su manejo y puede mejorar, eso es categórico, no podemos ser soberbios, hay que entender el mensaje que los chicos bajaron y lo hicimos con esa humildad necesaria. Ahora, yo creo que tiene que parar en algún momento, no quiero ser un poco aguafiestas pero el bache que ellos taparon frente a ‘Manzana T’ en 24 horas se desvaneció”, aseguró en contacto con Radio Chaco Boreal.