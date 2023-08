Copa Paraguay: Trinidense, con un gol a octavos de final

El encuentro inició asumiendo la condición natural de favorito, por ser un equipo de categoría superior, ante el 3 de Febrero, que dentro de sus limitaciones, priorizó conservar la portería en cero, pero la displicencia defensiva propició la temprana caída de la valla roja.

Lea más: Copa Paraguay: Tacuary, Buque ganador

Rápidamente, los dirigidos por José Arrúa se instalaron en el terreno adversario y empezaron a merodear el área del cuadro esteño, cuya última línea ofrecía concesiones en cada avance auriazul, que pese a encarar el encuentro con jugadores de alternativa, ofrecía la dinámica habitual de tres cuartos de terreno hacia adelante.

Pero se valió de la pelota parada para adelantarse en el marcador, cerca del primer cuarto de hora, mediante un tiro de esquina de Arce, que fue rasante, a la medialuna del área, donde se encontraba Argüello; este descargó para Maná, quien en posición frontal sacó el disparo que se marchaba afuera, pero en su trayecto encontró el pie derecho de Cañete, que hizo que el balón tome dirección de la portería.

Posterior al tanto de apertura, el “Triqui” dispuso de varias situaciones para ampliar la ventaja, pero entre la falta de eficacia y la seguridad que ofreció el portero José Aquino, hicieron que la ventaja se mantenga en la mínima. En la complementaria, el técnico rojo, Rafael Carbajal, con cambios ofensivos, adelantó líneas con el afán de emparejar el juego, pero dejó espacios en el fondo, que no pudo capitalizar el equipo del barrio Trinidad, careciendo de efectividad para hacer mayor la diferencia en el tanteador.

Cruces confirmados de la siguiente fase

Con la eliminación de General Caballero de Mallorquín, la disputa de la Semana 13 de la Copa Paraguay dejó al tercer equipo de la máxima categoría fuera de competencia. Anteriormente Olimpia y Resistencia, quedaron por el camino.

A falta de dos partidos para que se complete la Tercera Fase, el torneo de integración tiene a seis equipos que militan en la Primera División y seis representantes de la División Intermedia instalados entre los dieciséis mejores.

El cuadro de menor categoría, que por ahora sigue en carrera, es Valois Rivarola, representante de la cuarta y última categoría de la APF, que en la siguiente semana se enfrentará a Guataní, en Dos Bocas.

Uno de los choques atractivos que tendrá el cierre de la tercera ronda, será el que protagonizarán en Tuyucuá, el líder del torneo Clausura, Libertad y Sol de América, puntero de la División Intermedia.

* Los emparejamientos confirmados: Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano; Tacuary vs. Sportivo Trinidense; Deportivo Recoleta vs. Atyrá FC; 2 de Mayo PJC vs. Deportivo Santaní; Nacional vs. Luqueño; Martín Ledesma vs. Rubio Ñu.

Últimos juegos de la Fase 3

* Miércoles, a las 16:00. En el estadio Rogelio Livieres, en Dos Bocas, Valois Rivarola (Primera C) vs. Guaraní (Honor).

* Miércoles, a las 18:30. En La Huerta, de Tuyucuá, Sol de América (Intermedia) vs. Libertad (Honor).