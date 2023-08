Luqueño: En vuelo del “Globo” viajó Marcelo Pérez

El desde ayer exdelantero de Luqueño, Marcelo Pérez viajó a Buenos Aires donde se sumará al plantel de su nuevo equipo: Huracán.

Antes del vuelo, Pérez manifestó estar contento por esta ocasión de salir al exterior y espera poder aprovecharla al máximo. “Muy feliz por esta oportunidad de jugar en el exterior, me voy con todas las ganas de hacer lo mejor”.

Después, el jugador que ahora pertenece a los registros del Globo indicó: “Siempre soñé con esto (ser transferido), pero nunca me imaginé que se podía dar tan rápido. A principio de año me propuse hacer lo mejor para buscar esto que se me está dando ahora”.

Consultado sobre si tiene datos sobre el equipo al que va, el futbolista de 22 años manifestó: “Tengo conocimiento de lo que es Huracán. La gente me escribe, me manda videos y me muestran lo que es el club, la hinchada y el estadio. Estoy muy feliz y emocionado”.

“Mbappérez”, quien se marcha siendo el goleador del torneo Clausura, con cinco goles (uno de penal), firmó un contrato por cuatro años y el conjunto de Parque Patricios va a pagar 1.100.000 dólares por el 50 por ciento de su pase.

Una vez en tierras argentinas, el jugador fue recibido por sus familiares y por parte de la directiva de Huracán. Del aeropuerto se trasladó con las autoridades de su nuevo club para realizarse la revisión médica y posterior a ello se llevó a cabo la presentación.

Vale recordar que el primer equipo en mostrar interés por Marcelo Pérez fue Independiente de Avellaneda, pero las negociaciones no prosperaron por falta de garantía de pago.