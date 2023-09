“No fue nuestro mejor partido”, Rodrigo Muñoz.

“Nos lamentamos los dos puntos que perdimos. Creo que no hicimos un gran partido, nos costó bastante. La cancha no estaba muy buena, pero no buscamos excusas porque no fue nuestro mejor partido. Rescatamos que no perdimos”, fueron las primeras expresiones del arquero de Guaraní, Rodrigo Muñoz, tras el empate sin goles ante Trinidense.

Lea más: Sportivo Trinidense vs. Guaraní: Resultado y resumen

Consultado sobre que le faltó al equipo en cuanto a rendimiento, el capitán apuntó: “Faltó tener un poco más de paciencia. A la hora de tener la pelota, en el segundo pase ya queríamos hacer ese pase gol. Verticalizar más, pegar la vuelta y tener paciencia para entrar en el momento exacto”.

En los momentos más complicados el arquero uruguayo apareció para cerra su arco y evitar la caída del equipo. “Lo personal pasa a otro foco porque como equipo veníamos con otro objetivo. Si bien es bueno mantener la portería en cero, queda ese sabor amargo y tenemos mucho por mejorar. Tenemos que seguir trabajando para conocer aún más a este nuevo cuerpo técnico”.