Ullón: “Son 14 años de fracasos”

“Son 14 años de fracasos, de 50 campeonatos, gano 6. Olimpia y Libertad en ese periodo ganaron más que Cerro, no sé de donde saca el discurso que lanza. El tema es administrar bien los recursos, cosa que él no sabe hacer y le tiene a Cerro como un hobbie, Cerro no puede seguir así. No se lo conoce mucho pr su trabajo y sacrificio, Cerro tiene que cambiar”, afirmó Ullón a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea además: “Una vergüenza para el hincha que Zapag sea su presidente”

“La deuda está entre 45 y 47 millones de dólares, todo producto de rescindir con más de 60 jugadores y 30 técnicos, tres este año, una pésima administración que está dejando Juan José Zapag que no supo administrar los destinos del Cerro Porteño”, añadió cuando fue consultado sobre la deuda del Ciclón.

Señaló que en su momento quiso traer al español Guti como director deportivo y que ahora Zapag lo trajo a Fernando Jubero para esa función. Desea que el español tomé las decisiones. “Ojalá que Fernando Jubero tomé las decisiones deportivas, porque Zapag se despierta un día y cambia todo, tiene que dejar que gente que sabe de fútbol tomé las decisiones”, finalizó.