“Una vergüenza para el hincha que Zapag sea su presidente”

“Recien levanté un descargo en mis redes, es lamentable la manera de expresarse que tiene Juan José Zapag, repudio sus agravios, es inaceptable que el presidente del Cerro Porteño ataque de esa forma para justificar resultados de su gestión, se manejó en base a soberbia, no tiene autocrítica y quiere justificar sus fracasos, es una vergüenza para el hincha de Cerro Porteño tener un presidente como Juan José Zapag”, dijo Ullón a la 730 AM, ABC Cardinal.

A Ullón lo trataron de corrupto cuando fue empleado del estado, esto contestó al respecto y que piensa querellar a Zapag. “Fui Ministro de Obras Públicas más joven en la historia de nuestro país, fui jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, no tengo imputación alguna. Zapag está sujeto a una querella, estoy analizando y estoy pensando seriamente en hacerlo en base a la recomendación de mis amigos, no puede hablar de esa manera, a lo largo de este periodo que me toco ser servidor público no tuve imputación ni sumario administrativo, salí siemore por la puerta grande y no cabe lo que dijo”, afirmó el ex candidato a la presidencia del club Cerro Porteño.

Oposición unida en Cerro Porteño

En Cerro Porteño los principales referentes de la oposición vienen conversando asiduamente para llegar unidos a la próxima asamblea del Ciclón, afirmó Julio Ullón.

“Nosotros con los que encabezamos movimientos hemos hablado que sea quien sea el candidato de la oposición vamos a estar unidos dentro de las proximas elecciones. Cerro Porteño desde el año 2000 no tiene unas elecciones competitivas, llegar a un consenso en dos o tres meses antes de las elecciones era dificil, sabíamos que no llegabamos, pero quisimos dejar un precedente que estabamos disconformes con Juan José Zapag. Se subió a la ola de ganar el campeonato en el minuto 100 contra Guarani y fue dificil revertir esto, ahora las cosas son diferentes porque nunca tuvo oposición”, afirmó.

No sabe si él será el candidato a presidente en la próxima asamblea. “No sé si voy a ser yo el candidato, vamos a analizar en su momento. Si no tengo el apoyo de los principales referntes de la oposición, no me lanzaré. Hay varios referentes con quienes estamos hablando y buscaremos el mejor candidato posible”, concluyó.